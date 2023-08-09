По данным Министерства экономики, в 2022 году ВВП Украины сократилось на треть.

Около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%. Если учесть, что ВВП Украины довоенного 2021 года составил почти $200 миллиардов, получается, что, по данным американских журналистов, отъезд каждых 100 украинцев за границу снижает цифру годового ВВП Украины примерно на 1 миллиард долларов.

Как пишет издание The Wall Street Journal, в результате полномасштабного вторжений около восьми миллионов человек выехали из Украины, большинство из них надеялись, что эта эмиграция будет недолгой. Впрочем, по данным ООН, около 6,2 млн украинцев до сих пор остаются за границей, что свидетельствует о том, что лишь около 1,8 млн из них вернулись на родину.

Опрос, проведенный международной организацией по миграции ООН в мае-июне 2023 года, показал, что около миллиона украинцев, которые находились за границей, вернулись к месту своего происхождения с визитом или на постоянное жительство. Еще 353 тыс. человек вернулись из-за границы, но остались перемещенными внутри Украины.

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Министерство экономики заявило, что прогнозируемое падение валового внутреннего продукта Украины составляет 0,5% на каждые 100 тыс. украинцев, проживающих за рубежом. По данным ведомства, в 2022 году ВВП Украины сократилось на треть.

Сокращение населения Украины - новости

Как сообщал УНИАН, в начале лета Украинский институт будущего обнародовал данные согласно которым количество населения Украины сократилось до 29 миллионов, из них работает только треть.

Вместе с тем в случае тяжелой зимы лишь незначительное количество украинцев - 3% - планирует уехать из Украины.

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