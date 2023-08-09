Как сообщает Viber, 7% опрошенных, которые сейчас находятся не дома, планируют вернуться.

Лишь незначительное количество украинцев - 3% - планирует уехать из Украины в случае тяжелой зимы, говорится в опросе, проведенном мессенджером Rakuten Viber.

Так, опрос показал, что с 24 февраля прошлого года 69% респондентов не перемещались внутри страны или за границу, 15% - эвакуировались (из них 8% в другие области, 7% - за границу). 16% украинцев - переехали и пока не планируют возвращаться (9% из них переезжали за границу и 7% внутри страны).

На вопрос, планируют ли украинцы в ближайшее время перемещаться, 86% процентов респондентов ответили, что нет. 7% - планируют вернуться домой, 3% - выедут за границу в случае сложной зимы, еще столько же-будут перемещаться в пределах страны. Лишь 1% опрашиваемых планирует уехать в этом году, однако пока не определились с направлением.

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В Украине из-за войны количество населения сократилось до 29 миллионов

Как сообщал УНИАН, по данным социологов, в Украине некому поднимать экономику, ведь население сократилось до 29 миллионов человек, из них работает только треть.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали и не вернулись 8,6 млн украинцев. Однако по данным Агентства ЕС по основным правам, лишь каждый третий украинский беженец в ЕС хочет вернуться домой.

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