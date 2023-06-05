С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали и не вернулись 8,6 млн украинцев.

В Украине некому поднимать экономику, ведь численность населения сократилась до 29 миллионов, из них работает только треть. Такие данные обнародовал Украинский институт будущего.

Так, по данным социологов, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали и не вернулись 8,6 млн украинцев. Отмечается, что по состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИБ, составляет 29 млн человек.

"Работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если вычесть бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть "упряжка", которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в т. ч. пенсионеров, детей, учеников, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д.", - отмечается в сообщении.

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К этому добавляется низкая рождаемость. Так, в УИБ отмечают, что коэффициент фертильности (рождаемости) уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения он должен быть больше 2.

В УИБ отмечают, что такими темпами в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих.

Последствия войны с Россией ощутимы и в демографической ситуации, и в экономическом состоянии украинцев

В начале мая Всемирный банк озвучил прогноз, по которому 7 миллионов украинцев находятся за чертой бедности, наиболее ощутимые последствия обнищания зафиксированы в сельской местности.

По данным Фонда народонаселения ООН, по состоянию на 2023 год в Украине проживало 36,7 миллиона человек, из них более 20% - люди старше 65 лет и еще 15,2% - дети до 14 лет. По данным ООН, общий коэффициент рождаемости составил 2,19 и уже считался одним из самых маленьких за последние годы.

При этом, по данным агентства ЕС по основным правам, только каждый третий украинский беженец в ЕС хочет вернуться домой.

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