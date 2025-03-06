В организации сомневаются, что Европа в самом деле решится на такой шаг.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова оказать России помощь, если в Украине появятся европейские миротворцы. Об этом в интервью "Известиям" заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

Он отметил, что идею отправки военных контингентов в Украину Европа обсуждает не впервые, но до практических шагов дело так и не дошло.

"Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств. Ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества", - сказал генсек ОДКБ.

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Вместе с тем Тасмагамбетов заверил, что его организация готова оказать России помощь, если таковая потребуется.

"При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами", - сказал он.

Что такое ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности – это военно-политический союз, как заявляется, созданный для обеспечения коллективной безопасности государств-участников. Является идейным наследником Варшавского договора, созданного СССР при участие стран "соцлагеря" после Второй мировой войны. По сути является российским "аналогом НАТО", но гораздо более слабым по всем показателям.

По состоянию на текущий момент членами ОДКБ являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Номинально частью альянса является также Армения, но после последней войны с Азербайджаном, где она не получила помощи ОДКБ, страна заявила о заморозке своего участия в организации и возможном выходе из нее.

Реальную эффективность ОДКБ также ставят под сомнение значительные противоречия между Кыргызстаном и Таджикистаном. За последние годы страны несколько раз вступали в вооруженные пограничные стички с применением минометов и бронетехники. Погибли десятки человек с обеих сторон.

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