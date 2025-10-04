Украина стала крупнейшим поставщиком яиц в Великобританию, но там уже протестуют

Украинские производители яиц могут поставлять яичную продукцию на льготных условиях.

Украина и Польша становятся крупнейшими поставщиками куриных яиц в Великобританию. Однако, местные производители недовольны импортом яиц от кур-несушек клеточного содержания. Об этом говорится в статье The Guardian.

По данным правительственного Агентства по вопросам охраны здоровья животных и растений (Animal and Plant Health Agency), за первое полугодие этого года Украина поставила в Великобританию 8 миллионов килограммов куриных яиц. На втором месте Польша, которая поставила почти 7 миллионов килограммов, и Испания с 4,7 миллионами килограммов. Вместе с другими европейскими производителями импорт достигает 12 процентов на рынке Великобритании.

Однако британским производителям не нравится, что правительство заставляет их постоянно повышать стандарты содержания кур, но при этом наращивается импорт из-за рубежа. Там указывают, что британским фермерам с 2012 года запрещено содержать птиц в клетках, а в других странах такой метод содержания сохраняется.

Видео дня

Издание отмечает, что правительство Великобритании разрешило украинским производителям поставлять яйца после полномасштабного российского вторжения. Признавая гуманитарную составляющую, председатель Британского совета яичной промышленности Марк Уильямс сказал журналистам, что морально неправильно и несправедливо поставлять в страну яйца, полученные по технологии, запрещенной для британских фермеров.

Согласно данным издания, украинская и другая импортная яичная продукция не попадает в розничную торговлю. Ведь по стандарту Британии в розницу можно продавать только яйца высокого качества, которые прошли проверку Animal and Plant Health Agency и пригодны к употреблению в сыром виде.

Однако, как сказал Уильямс, розничная торговля составляет лишь 65% рынка. Два других сегмента - общественное питание (18%) и переработка (17%) - имеют очень конкурентные цены, что делает привлекательным для Украины продажу яиц или яичных продуктов здесь.

Он добавил, что британские правила безопасности пищевых продуктов, благополучия животных и защиты окружающей среды составляют около 14% стоимости производства десятка яиц.

"Украина не сталкивается с этими затратами, что дает ей огромное коммерческое преимущество. Вот почему сейчас так привлекательно отправлять яйца и яичные продукты в Великобританию", - говорит он.

Газета пишет, что Украина обратилась к Великобритании с просьбой сохранить льготный период торговли до 2029 года. И хотя Великобритания согласилась продолжить беспошлинную торговлю для большинства товаров до этой даты, яйца и птица, которые относят к категории чувствительных товаров, будут продавать на льготных условиях только до 2027 года.

Поставки украинской яичной продукции в ЕС

Напомним, что ранее о проблемах с украинскими яйцами заявляли во Франции. Французская организация яичной промышленности (CNPO) выступила с заявлением, что импортируемые из Украины яйца могут содержать антибиотики, запрещенные в Европе. Однако в Украине этот факт отрицают и отметили, что яичная продукция из Украины проходит необходимые проверки, и в случае превышения норм загрязняющих веществ утилизируется.

Вас также могут заинтересовать новости: