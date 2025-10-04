Воины ВСУ для этого использовали дроны-перехватчики.

Украинцы успешно обезвредили несколько дронов в воздушном пространстве Дании. При этом отмечает, что это произошло во время обмена боевым опытом в рамках визита украинской делегации.

"Наши специалисты по противодействию ударным БПЛА подняли в воздух дрон "Стинг", который точно уничтожил датский "Банши", - отмечают в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.

При этом добавляют, что на демонстрацию сбития были приглашены представители разных стран Европы, которые имели возможность воочию увидеть эффективность украинских решений в борьбе с воздушными угрозами.

"Сбитие зафиксировано на видео, и после показа украинские пилоты БПЛА получили десятки вопросов от иностранных коллег. Украина продолжает обучать европейцев противодействовать новым вызовам. Вместе мы усиливаем обороноспособность Европы!", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Ситуация с неизвестными дронами над Европой

Как сообщал УНИАН, неизвестные дроны летали в воздушном пространстве Дании в конце сентября. Аэропорт "Ольборг" на севере этой страны в ночь с 24 на 25 сентября был закрыт из-за этого.

Издание The Wall Street Journal написало, что неизвестные беспилотники над военными и гражданскими объектами Дании, вероятно, являются следствием ее решения закупить дальнобойное оружие, а также ее непоколебимой поддержки Украины.

Издание напомнило, что Дания входит в число самых решительных сторонников Украины: она отдала Киеву всю свою артиллерию, увеличила военные расходы и постоянно призывает союзников решительно объединяться против Москвы.

Власти Дании публично не обвиняли Россию в воздушном вторжении, но четко заявили, что Москва представляет угрозу для ее национальной безопасности.

