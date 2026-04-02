Польша хочет купить лазерные системы ПВО, – СМИ

Ожидается, что эти системы будут весьма универсальными и смогут интегрироваться в широкий спектр военных платформ.

Варшава анализирует возможности приобретения передовых лазерных систем обороны – оружия нового поколения, способного нейтрализовать дроны и ракетные угрозы со скоростью света.

Как сообщает Digi24, польское агентство вооружений объявило, что проводит анализ рынка для оценки доступных технологий.

Чиновники планируют приобрести два типа лазерных систем: первая будет иметь дальность действия 1 километр, тогда как вторая сможет поражать цели на расстоянии до 3 километров. Ожидается, что системы будут очень универсальными, с возможностью интеграции в широкий спектр военных платформ, включая колесные и гусеничные машины, модульные конфигурации, а также военно-морские платформы.

Отмечается, что агентство будет принимать предложения от потенциальных поставщиков до 30 апреля с возможностью продления периода исследования. Официальный процесс закупки может быть объявлен позже.

"Этот шаг отражает более широкие усилия Польши по модернизации своих вооруженных сил после вторжения России в Украину в 2022 году. Варшава в настоящее время выделяет почти 5% своего ВВП на оборонные расходы, что является самой большой долей в НАТО", – говорится в материале.

Подготовка Польши к возможной войне

Как сообщал УНИАН, в апреле Польша собирается провести стратегические учения под кодовым названием "Край", в рамках которых будут отрабатываться действия государства на случай войны.

По данным местных СМИ, учения организует Министерство национальной обороны Польши. Руководить ими будет президент Польши Кароль Навроцкий при поддержке правительства и военного командования.

Представители Министерства национальной обороны Польши рассказали журналистам, что вся информация, касающаяся процесса подготовки учений, является секретной. В издании подчеркнули, что это важнейшие учения, которые должны проводиться раз в четыре года, но в прошлый раз они состоялись только в 2019 году.

