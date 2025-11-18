Рассказываем, почему сокращают помощь, и какие выплаты в Германии для украинцев будут теперь.

С началом войны многие украинцы нашли убежище в Германии, где они получают государственную поддержку как беженцы. Сейчас власти решили пересмотреть правила помощи и условия ее предоставления - рассказываем, какие выплаты в Германии для украинцев 2025 теперь будут и кому их урежут.

Ранее мы рассказывали, что украинские беженцы в Европе также попадают под новые правила в Великобритании.

Какими будут выплаты в Германии для украинцев в 2025 году после пересмотра

На днях в Германии будет принят закон, согласно которому меняют правила оказания соцпомощи для беженцев из Украины задним числом, пишет DW. По словам главы МВД ФРГ Александера Добриндта, согласно документу, украинцы, прибывшие в страну после 1.04.2025, теперь не смогут получать соцпомощь Bürgergeld ("Бюргергельд") - им полагаются выплаты по закону о соискателях убежища Asylbewerberleistungsgesetz.

Видео дня

Чем отличаются эти два вида выплат:

Bürgergeld - составляет 563 евро в месяц в качестве базовой поддержки;

Asylbewerberleistungsgesetz - 441 евро (196 евро на личные нужды и 245 евро на питание и одежду).

По мнению немецкого правительства, новые выплаты украинцам должны мотивировать беженцев искать себе работу в Германии. По словам министра Добриндта, если со стороны украинцев не будут предприняты усилия по трудоустройству, то выплаты могут сократить еще.

Кроме того, немецкие власти намерены проверить имущественное положение беженцев: право на соцпомощь сохранят только те, у кого нет достаточных сбережений. Если же они есть, то будет предложено использовать сначала их, а затем подавать заявку на соцпомощь.

Ожидается, что выплаты украинцам по новому закону в 2026 году сэкономят около 730 млн евро, а в 2027 году - 320 млн. Большую часть этой экономии получит федеральный бюджет, остальное - муниципалитеты. При этом земли и города столкнутся с дополнительными расходами на беженцев - 862 млн евро в 2026 и 394 млн в 2027 году. Эти затраты им затем компенсирует правительство. В итоге эксперты отмечают, что значительной экономии для государства не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: