Законодательство Японии запрещает поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны.

Япония нашла способ помочь Украине с вооружением, не нарушая при этом собственное законодательство, запрещающее поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны.

Как сообщает Reuters, США будут закупать у Японии тринитротолуол, необходимый для производства артиллерийских снарядов, которые будут переданы Украине.

Токио присоединилось к санкциям против России и поддерживает Украину, однако оружие не поставляет. Предоставление компонентов вооружений в третьи страны, если они могут оказаться в Украине, также запрещены.

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Однако экспортные ограничения для продуктов или оборудования двойного назначения, продаваемых на коммерческой основе, менее строгие, чем для товаров чисто военного назначения. Это значит, что Япония сможет поставлять США "промышленный" тринитротолуол, так как это взрывчатое вещество не является продуктом исключительно военного назначения. Кроме того, США могут закупать ноутбуки Panasonic Toughbook для военных.

Как говорится материале, Вашингтон хочет привлечь японскую компанию к цепочке поставок тротила, чтобы та поставляла взрывчатку на американские армейские заводы по производству боеприпасов, которой бы начиняли 155-мм снаряды.

Война в Украине и позиция Японии

20 мая 2023 года Япония анонсировала ужесточение санкций против России. Япония собирается заморозить активы около 100 человек. Речь идет, в частности, о причастных к уклонению россиянами от санкций или их обходу.

26 мая 2023 года Япония ввела новые санкции против России. Под новые санкции попали 17 физических и 78 юридических лиц РФ. В частности, это лица, которые считаются непосредственно причастными к аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, к дестабилизации ситуации в восточной части Украины.

Среди прочего, Япония вводит ограничения платежей и операций с капиталом. Это означает, что будет применена система разрешений к платежам физическим и юридическим лицам, определенным в санкционном перечне. Также система разрешений будет применяться к операциям с вкладами, доверительным управлением и денежными займами.

Япония также запретит экспорт для 80 российских организаций, среди которых военные научно-исследовательские лаборатории.

В частности, вводится запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые могут способствовать увеличению ее промышленного потенциала. Дополнительно будет введен запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут способствовать наращиванию промышленных мощностей страны-агрессора.

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