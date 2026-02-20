Украина в 2026 году может экспортировать оружия на миллиарды долларов, - СНБО

Однако в первую очередь должны быть удовлетворены собственные военные потребности Украины.

Украина возобновляет экспорт вооружений после вторжения России и может уже в этом году экспортировать военную продукцию и услуги на несколько миллиардов долларов. Об этом заявил в интервью Reuters заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Киева Давид Алоян.

Он сообщил, что ранее в этом месяце государственная комиссия, занимающаяся выдачей соответствующих лицензий в военное время, одобрила большинство из 40 заявок от производителей оборонного сектора на экспорт материальных средств и услуг

"С учетом готовой продукции, запасных частей, компонентов и услуг, которые могут быть предоставлены, это составляет несколько миллиардов долларов", - сказал Алоян, отвечая на вопрос об экспортном потенциале в этом году.

Видео дня

В то же время он не прогнозирует немедленный экспортный бум для производителей и разработчиков оружия. По его словам, в первую очередь должны быть удовлетворены собственные военные потребности Украины.

Внешний интерес

По словам представителя СНБО, союзники Украины выразили заинтересованность в получении ее передовых оборонных технологий. В их числе - Германия, Великобритания, США, скандинавские страны, три страны Ближнего Востока и, по меньшей мере, одна азиатская страна.

"Одна из стран Ближнего Востока, имеющая долгую историю торговли оружием с Украиной, изучает возможности в области беспилотников и тяжелой техники", – сказал Алоян, однако, не назвал эту страну.

Он паодчеркнул, что приоритет будет отдаваться экспорту в страны, которые являются наиболее сильными сторонниками Украины в войне.

Киев также стремится к приоритетному созданию совместных предприятий и других форм сотрудничества с зарубежными странами для привлечения финансовых ресурсов, создания новых цепочек поставок вооружений на передовую и доступа к новым технологиям. Это важнее, чем простой экспорт готовой продукции, добавил Алоян.

"Нет ни желания, ни цели запереть всех производителей здесь и оставить только своих... Есть подход, и он сосредоточен на создании системы, которая ставит во главу угла интересы передовой и национальные интересы. А затем идут коммерческие интересы", – сказал чиновник.

Экспортный налог для производителей

Украина также рассматривает возможность введения экспортного налога для производителей оборонной продукции, сказал он.

Хотя окончательное решение еще не принято, он считает, что эта мера оправдала бы для государства решение возобновить экспорт, поскольку Киев мог бы использовать полученные доходы для покрытия собственных недостаточно финансируемых военных нужд.

Он также сказал, что среди заявок, одобренных комиссией, ни одна не касается экспорта готового к применению оружия, и большинство направлено на реимпорт оружия в Украину для использования на линии фронта.

Но некоторые связаны с оборудованием для украинско-американской программы FrankenSAM, в рамках которой разрабатываются зенитно-ракетные комплексы путем объединения советских систем, принадлежащих Украине, с западными ракетами.

Эксперт оружия из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 2026 года в странах Европы начнут работу десять экспортных центров, которые займутся продвижением и производством отечественных технологий.

Уже в ближайшие дни ожидается запуск мощностей в Германии. С середины февраля там начнется производство украинских БПЛА.

