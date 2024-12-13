Мужчина только что получил австрийский паспорт - и уже может его потерять.

В Австрии, где осенью этого года на парламентских выборах победила партия, которая объявила войну нелегальной иммиграции, у украинца решили забрать гражданство из-за того, что он отказался исполнять гимн страны на церемонии вручения австрийского паспорта, сообщает Schengen.News.

Отмечается, что власти расценили такой поступок как отсутствие желания идентифицировать себя с Австрией, поэтому решили лишить мужчину австрийского гражданства. Законодательство предусматривает, что предоставление гражданства должно происходить в торжественной обстановке, которая выражается "совместным исполнением государственного гимна".

"Тот, кто отказывается идентифицировать себя с Австрией, лишь показывает, что не хочет принять основные принципы нашей родины... Гражданство - это не дар, а награда, которая требует уважения и идентификации с Австрией..." - прокомментировал этот инцидент представитель австрийской партии FPÖ, которая занимает прокремлевскую позицию, Удо Ландбауэр.

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Иностранные граждане получают австрийское гражданство после десяти лет проживания в стране. Так, в 2024-м австрийское гражданство уже получили более 15 824 человек.

Пятая часть этих людей родилась в Австрии, тогда как почти 40 процентов - это граждане, прибывшие в страну.

Больше всего тех, кто в этом году получил гражданство Австрии, - граждане Сирии. Они составляют 17,5% от общего количества новых граждан. На втором месте - Турция как страна происхождения, на третьем - Афганистан.

Партия свободы FPÖ в Австрии: ее отношение к Украине и мигрантам

В Австрии Партия свободы во главе с Гербертом Киклем победила в этом году на парламентских выборах, опередив всех своих конкурентов. Кикль выступает против оказания помощи Украине, хочет отмены санкций против РФ, утверждая, что они больше вредят Австрии чем россиянам.

Среди его тем - также борьба с нелегальной миграцией, меньше "гендерного безумия" и "климатический коммунизм". Относительно мигрантов, он заявлял, что Австрия должна стать "неудобной для незваных чужаков".

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