Теперь вопрос заключается в том, удастся ли главе Партии свободы стать австрийским канцлером.

В Австрии Партия свободы во главе с Гербертом Киклем получит 29,1% голосов избирателей, опередив всех своих конкурентов.

По предварительным данным, ближайший конкурент - консервативная Народная партия получит 26,2% голосов, пишет Би-би-си. Издание отметило, что Партии свободы далеко до большинства, а лидер Народной партии - канцлер Карл Нехаммер, еще до выборов исключил создание коалиции с Киклем.

А Социал-демократическая партия получила 20,6% голосов избирателей. Примечательно, что социал-демократы и Народная партия традиционно являются ведущими в Австрии.

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Как отметила политолог Катрин Штайнер-Хэммерле, теперь вопрос состоит в том, удастся ли Киклю стать канцлером Австрии или нет. "Если это произойдет, то роль Австрии в Евросоюзе сильно изменится. Кикль часто говорил, что Виктор Орбан является для него образцом для подражания", - отметила политолог, пишет Reuters.

Кто такой Герберт Кикль

Киклю 55 лет и он выступает против предоставления помощи Украине и, как и его идол Орбан, хочет отмены санкций против РФ, утверждая, что они больше вредят Австрии чем россиянам.

Кикль уже заявил, что готов вести переговоры со всеми партиями о создании коалиции.

Партия свободы в Австрии

Это право-популистская политсила. До аннкесии Крыма она сотрудничала с Всеукраинским объединением "Свобода", однако потом поддержала российских оккупантов.

Благосклонность к РФ в партии начали проявлять еще с 2008 года, а в 2016 году партийное руководство подписало официальное соглашение о сотрудничестве с путинской "Единой россией".

В июне этого года Кикль вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и бывшим главой чешского правительства Андреем Бабишем создали правое политобразование под названием "Патриоты Европы".

Также политсила критикует ислам и обещает более жесткие правила для просителей убежища в Австрии.