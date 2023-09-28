Бен Кардин сказал, что он обсуждал вступление Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.

Новый председатель сенатского комитета США по международным отношениям Бен Кардин заявил, что он рассмотрит сделку с Турцией по истребителю Lockheed Martin F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов.

Он уверен, что на решение об отмене давнего контроля его предшественника повлияют и другие вопросы, помимо вступления Швеции в НАТО.

"Мне нужно поговорить с администрацией по многим из этих вопросов, потому что речь идет не только об одном вопросе, и мне нужно это понять", - заявил журналистам сенатор-демократ через день после того, как он принял на себя руководство партией, пишет Reuters.

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Кардин сказал, что он обсуждал вступление Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО в среду.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца. Если это действительно так, то, по крайней мере, у нас есть решение проблемы НАТО, но есть и другие вопросы, помимо самого вступления в НАТО, которые должны стать частью наших дискуссий по мере нашего продвижения вперед", - добавил он.

Блокирование вступление Швеции в НАТО - детали

Анкара несколько месяцев оттягивала ратификацию членства Швеции в НАТО, обвиняя Стокгольм в том, что он слишком мало делает против людей, которых Турция считает террористами, в основном курдских членов запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

В июле Эрдоган заявил, что направит документ о ратификации в парламент, когда он вновь откроется в октябре, что расстроило некоторых членов Конгресса, которые заявили, что он мог бы созвать сессию снова, чтобы пустить Швецию в НАТО.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявки на вступление в НАТО после того, как Россия вторглась на Украину. Хотя членство Финляндии было закреплено в апреле, заявку Швеции по-прежнему не поддерживают Турция и Венгрия. Турция заявила, что Анкара и Будапешт работают в тесной координации по этому вопросу.

Недавно президент Турции заявил, что турецкий парламент выполнит свое обещание ратифицировать вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора, если США выполнят свои обязательства по поставке истребителей F-16 Анкаре.

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