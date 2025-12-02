Трамп прошел МРТ-исследование: Белый дом обнародовал результаты

Врач заверил, что МРТ Трампа показало "абсолютно нормальные" показатели сердца и органов брюшной полости.

Белый дом опубликовал обновленную медицинскую справку о состоянии здоровья 79-летнего президента США Дональда Трампа после того, как он в октябре прошел МРТ-сканирование. Согласно служебной записке его врача Шона П. Барбабеллы, результаты обследования демонстрируют "очень здоровое" состояние основных органов, пишет Sky News.

В документе отмечается, что сердечно-сосудистая и абдоминальная визуализация оказалась "абсолютно нормальной".

"Цель этой визуализации - профилактическая: выявить проблемы на ранней стадии, подтвердить общее состояние здоровья и обеспечить долгосрочную поддержку жизнеспособности и функциональности", - пояснил доктор Барбабелла.

По его словам, обследование не выявило "никаких доказательств сужения артерий", проблем с сердцем или крупными сосудами.

"Камеры сердца имеют нормальный размер, стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, признаков воспаления или свертывания крови нет", - говорится в справке.

Визуализация брюшной полости также не показала никаких патологий.

"Все основные органы выглядят очень здоровыми и кровообращение хорошее... Все функционирует в пределах нормы", - утверждает врач.

Состояние здоровья Трампа - последние новости

Ранее Доналтд Трамп, комментируя результаты журналистам, заявил, что не знает, какую часть тела именно проверяли, но подчеркнул: "Это не мозг, потому что я прошел когнитивный тест и сдал его на отлично". Он охарактеризовал итог МРТ как "идеальный".

В последние годы вокруг состояния здоровья президента периодически возникали вопросы. В июле Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность после появления "незначительного отека" голеней. Врач назвал это состояние "распространенным и доброкачественным" для людей его возраста.

Тогда же общественное внимание привлекли фотографии с синяками на тыльной стороне его руки. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это было "незначительное раздражение мягких тканей от частого рукопожатия" и следствие приема аспирина для профилактики сердечных приступов и инсультов.

