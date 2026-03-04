Новый раунд переговоров по войне на паузе из-за боевых действий в Иране, - Зеленский

Кроме того, конфликт влияет на цены на энергоресурсы.

Новая трехсторонняя встреча по войне России против Украины на паузе из-за боевых действий, вспыхнувших в Иране. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина продолжает коммуникацию с американской стороной фактически в ежедневном режиме. Он добавил, что также активно ведутся переговоры с представителями стран Ближнего Востока и региона Залива.

Видео дня

"Понятно, какой у них основной запрос к Украине. Каждый, кто столкнулся с ударами из Ирана, имеет чрезвычайный вызов – "шахеды", которые трудно сбивать, когда нет соответствующей экспертизы и адекватного оружия. Только за пару дней активных ударов иранцы выпустили по соседним странам более 800 ракет и более 1400 дронов. Атаки из Ирана продолжаются постоянно", – пояснил он.

Зеленский отметил, что сейчас интенсивность ракетных ударов со стороны Ирана частично уменьшилась. Однако появилась новая угроза – Тегеран намерен заблокировать Ормузский пролив.

"Это глобально важный маршрут транспортировки нефти и газа. Именно из-за этой угрозы на многих рынках дестабилизированы цены на энергоресурсы", – сказал президент.

Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину

Несколько дней назад на Ближнем Востоке вспыхнули активные боевые действия. США и Израиль начали операцию против Ирана, ликвидировав десятки высокопоставленных лидеров страны. В ответ Тегеран начал наносить удары по ряду стран региона – в частности, Катару, Бахрейну, ОАЭ и т.д.

Ситуация на Ближнем Востоке сильно отвлекает внимание мировых лидеров от Украины. Как сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, также сокращается объем доступных вооружений, которые могли получить Силы обороны Украины. Во время операции в Иране используется огромное количество крылатых ракет и противоракетных средств, что не играет на руку Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: