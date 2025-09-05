Трамп: Россия и Индия стали частью 'темной Китайской империи'

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление на фоне саммита в Китае, в котором приняли участие правитель России Владимир Путин и премьер-министр Индии Наренда Моди.
Комментируя саммит в Truth Social, Трамп заявил, что Россия и Индия поддались влиянию Си Цзиньпина и перешли к "темной Китайской империи".
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубокой, темной и загадочной Китайской империи. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе", - заявил Трамп.
Саммит в Китае - что известно
На саммите в китайском Тяньцзине особое внимание привлекла встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые вместе с Си Цзиньпином появились на символическом совместном фото.
Для Москвы важно продемонстрировать, что несмотря на войну в Украине и западные санкции, она остается частью большой азиатской политики. Индия же пытается балансировать между партнерством с Западом и сотрудничеством со странами Азии. Саммит в Тяньцзине показал стремление Китая, России и их партнеров укрепить собственный центр силы.