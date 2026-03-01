Россия осуждает действия США, но не способна поддержать Иран из-за войны в Украине, - ISW

В РФ считают, что США сосредоточатся на конфликте в Иране и забудут об Украине.

Российские официальные лица в большинстве своем осудили удары США и Израиля по Ирану 28 февраля. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи, в котором осудил такое нападение, призвав США и Израиль немедленно прекратить все военные действия и возобновить усилия для дипломатического решения проблем. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Также в этот день Министерство иностранных дел России также осудило удары, назвав их неоправданными и нарушающими международное право.

"МИД раскритиковал США и Израиль за нанесение ударов после недавних попыток вести переговоры с Ираном и заявил, что удары нарушают международное право и создают риск дестабилизации в регионе и мире", - отметили в ISW.

Министерство раскритиковало Израиль за то, что он якобы заявлял России, что не заинтересован в вооруженной агрессии против Ирана до проведения ударов. МИД призвал вернуться к дипломатическим средствам и выразил готовность РФ содействовать возобновлению переговоров.

В то же время заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев осудил президента США Дональда Трампа и заявил, что "миротворец" "показал свое истинное лицо".

Председатель комитета по международным делам Государственной думы России Леонид Слюцкий и первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа также раскритиковали цели США по нанесению удара по Ирану и призвали как Совет Безопасности ООН, так и более широкое международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы остановить удары. Чепа надеется, что США будут заняты конфликтом в Иране и "забудут" об Украине. Также он оценил, что новый конфликт, скорее всего, задержит заключение мирного соглашения в Украине.

"Стандартные осуждения Россией ударов по Ирану подчеркивают ограниченность возможностей России поддерживать Иран и асимметрию российско-иранских отношений. Россия выразила подобные осуждения войны в июне 2025 года и не смогла оказать Ирану большую поддержку в защите от ударов Израиля, а впоследствии и США", - анализируют в ISW.

В Институте добавили, что война России в Украине ограничивает ее способность оказывать военную поддержку Ирану, а также доказывает, как со временем РФ стала менее зависимой от Ирана в своих военных действиях в Украине, ведь она локализовала производство большей части того, что ранее импортировала из Ирана, а позже стала более зависимой от КНДР.

"Кремль должен сбалансировать противоречивые интересы поддержания отношений со своими союзниками, включая Иран, и попытки восстановить отношения между США и Россией на условиях России, включая избежание дополнительных санкций со стороны США", - подытожили в сообщении.

Ситуация в Иране - последние новости

Ранее издание The Wall Street Journal узнало подробности ликвидации аятоллы Али Хаменеи. По словам журналистов, израильская и американская военная разведка долго наблюдали и ждали встречи высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана, на которой их всех можно было бы ликвидировать одновременно.

"Момент был настолько уникальным, что американские и израильские военные самолеты нанесли удары при свете дня. Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, оставив ее обгоревшей и разрушенной", - рассказали в WSJ.

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на Украину. Он отметил, что такие действия США скажутся на поставках Украине американского вооружения.

"Повлияет ли это на поставки оружия, критически необходимого нам? Однозначно, но я очень надеюсь - не критически. Поскольку то, что они используют сейчас против Ирана, это в основном не та палитра, которую мы получаем", - отметил министр.

