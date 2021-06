Московский корреспондент New York Times Уолтер Дюранти преуменьшал количество жертв искусственного голода, который власти СССР устроили в советской Украине.

Участники кампании за признание геноцида возобновили призывы лишить Пулитцеровской премии сомнительного журналиста, который отрицал голод, организованный режимом Иосифа Сталина.

Комитет США по вопросам осведомленности о Голодоморе в Украине (US Committee for Ukrainian Holodomor Genocide Awareness) подал петицию с требованием отменить решение о присвоении награды Уолтеру Дюранти в 1932 году. Петиция появилась как раз перед нынешней Пулитцеровской церемонией, которая пройдет 11 июня, - пишет The Telegraph.

Читайте такжеШтат Техас признал Голодомор геноцидом украинского народаДюранти - британский журналист родом из графста Мерсисайд. Он окончил Кембриджский университет. В США ему присвоили самую престижную премию в сфере журналистики за серию эссе и репортажей из Москвы, которые были опубликованы в New York Times и New Yorker в 1931 году. Вскоре после того Дюранти отрицал информацию о том, что в селах Украины, России и Казахстана люди умирают от голода. Из-за этого его имя стало синонимом сокрытия зверств авторитарных режимов.

В марте 1933 года в своей статье Дюранти публично атаковал репортажи валлийского журналиста Гарета Джонса, который писал о Голодоморе. Репортер New York Times называл работы своего коллеги "большой страшилкой". Вместо этого он настаивал, что "условия хоть и плохие, но голода нет". Дюранти уверял, что "никто не умирает от самого голода, хотя... распространена смертность от болезней из-за недоедания".

"Обманчивое" освещение

New York Times опубликовал на своем сайте заявление, в котором называет репортажи Дюранти из СССР "обманчивыми" и признает, что его репортажи "сильно дискредитировали его работу".

Читайте такжеThe Economist: Фильм о Голодоморе в Украине показывает, какой героической должна быть журналистикаСовет Пулитцеровской премии дважды отказывался лишать Дюранти награды. После просмотра его работ в 2003 году в организации отметили, что статьи, за которые ему присудили премию, "серьезно недотягивают" до современных журналистских стандартов. Но совет не нашел "четких и убедительных доказательств умышленного обмана". Статьи, которые принесли Дюранти победу, были написаны до скандала из-за замалчивания Голодомора.

The Telegraph пишет, что коллективизация Иосифа Сталина и принудительное изъятие зерна убили миллионы граждан СССР в начале 1930-х годов. Историки до сих пор спорят о количестве погибших и о том, был ли голод умышленно организован. И если да, то соответствует ли это юридическому определению геноцида.

В Украине, где умерли около 3,9 миллиона человек, те события называют Голодомором и считают геноцидом, направленным против украинской национальной идентичности. Некоторые историки убеждены, что в Казахстане, где от голода тогда погибли 1,5-2,3 миллиона человек, тоже был организован геноцид.

Россия осудила советскую политику, которая привела к голоду, но отказывается признавать это геноцидом. В Москве утверждают, что нет доказательств, которые бы говорили о том, что эта политика была нацелена против конкретных народов. Пулитцеровский совет не прокомментировал новые призывы отобрать награду у Дюранти.

