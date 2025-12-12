Морская блокада РФ на Черном море: Кремль в панике, мир "обеспокоен"

РФ наступает на земле, но Украина - на море. Да, теперь украинцы бьют в ответ. От чего идут "конвульсии" у всех, кто задействован в российском "схематозе" по обходу санкций.

СБУ подтвердило УНИАН, что 10 декабря украинские безэкипажные катера (БЭКи) атаковали очередной танкер "теневого флота" на Черном море - судно DASHAN. Итак, эскалация на море состоялась, и новый этап войны стартовал. Теперь Украина способна "бить в ответ", ведь россияне и не переставали атаковать наши порты. А на море РФ значительно более уязвима, чем на суше. Что делает возможной морскую блокаду "теневого флота" РФ.

Наш "москитный флот" из дронов является геймченджером, который Кремль не способен перебить военным путем. Но может политическим - через своих партнеров среди третьих стран, которые интересы Кремля готовы обслуживать. И эти третьи страны очень "обеспокоены". Они "не видели" проблемы в "теневом флоте" РФ, но все активнее уговаривают украинцев остановиться в своей борьбе, намекая на какие-то последствия.

Какие это могут быть последствия и насколько мы зависим от турок и греков в гражданском судоходстве? Способна ли РФ, как обещает Путин, заблокировать нам порты - десантом, минами, "Шахедами"? Можем ли мы, наконец, создать реальную морскую блокаду РФ? Ответы на все эти вопросы искал УНИАН с привлечением специалистов.

Несмотря на то, что санкции работают крайне медленно, они, все же, работают. Как удав они опутывают жертву кольцо за кольцом, медленно выдавливая воздух из легких. "Воздух" на уровне государств - это деньги и ресурсы, которые можно продать. А главный российский ресурс - нефть.

Но пока ЕС и G7 ищут новые инструменты для блокирования российских нефтегазовых потоков санкционным путем, а Трамп готовит "другу Путину" "нефтяной блицкриг" в Венесуэле, откуда, в случае успешного свержения режима Мадуро, пойдет поток дешевой нефти, Украина вводит и свои "взрывные санкции". Бьет по нефтеналивным терминалам, НПЗ и, отныне, непосредственно по судам "Теневого флота". А это уже эскалация и мощный намек на морскую блокаду РФ.

Ключевыми в этой истории стали атаки БЭКами 28 ноября по танкерам KAIRO и VIRAT, аффилированных с РФ, которые намекают, что возможности создать блокаду на море у нас есть. Подтверждают это и системные (почти ежедневные) удары по Новороссийску и другим российским портам, задействованным именно в экспорте ресурсов. Атака на DASHAN, если подтвердится, будет признаком системности таких ударов.

Сначала были взрывы на тех же "теневых" танкерах летом, которые выполнили загадочные "диверсанты" аж у берегов Ливии. Затем "что-то произошло" с судами в порту Туапсе. А уже в ноябре, почти одновременно с KAIRO и VIRAT, пострадало и турецкое судно MERSIN - 3 декабря у берегов Сенегала.

Также повреждения в этот период получило судно "Мидволга-2", которое якобы перевозило "подсолнечное масло". Даем в кавычках, ведь раньше это был именно нефтяной танкер, а не масляный, да и курсировал он по очень странному маршруту - из РФ в Грузию через Турцию, если верить СМИ. Странный маршрут для судна с маслом. А все, что странно - это признак "теневого флота". Итак, DASHAN не первый и, очевидно, не последний в этом списке.

Впрочем, Украина официально опровергла свою причастность к случаю "Мидволга-2", например. МИД Украины отметил, что это "могла быть инсценировка" со стороны РФ. Да и вообще суда, которые использует РФ, часто являются очень старыми ржавыми жестянками, которые могут просто развалиться посреди моря, как танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", последствия прошлогодних аварий на которых и в этом году вылавливают по всему побережью Черного моря в виде мазутных пятен.

Это все приводит не только к прямым убыткам для РФ от ударов и аварий, но и к косвенным. В частности, на фоне очередного круга эскалации на Черном море, растут расценки на страхование судов - причем на рекордные 250%, согласно данным страхового брокера Marsh. Теперь тариф составляет 1% от стоимости груза, что увеличивает расходы для всех, кто обслуживает РФ на море. Кремль вынужден компенсировать это огромными дисконтами, которые ставят продажу нефти на грань прибыльности.

Но РФ вынуждена продавать эту нефть даже по сверхнизким ценам, иначе ее просто некуда будет девать. А если не продавать сразу, то хотя бы держать ее на танкерах в море, ведь наземные нефтебазы или переполнены, или находятся под ударами украинских БПЛА.

По последним данным мониторинга Bloomberg, уже около 180 танкеров используются как "плавучие нефтебазы", ожидая покупателя в море, что является рекордом. А также - мощной уязвимостью Кремля на море. Однако и танкеры, как видим, теперь уже тоже не является безопасным решением для Кремля.

В этой ситуации удары по танкерам, от которых критически зависит бюджет РФ, действительно стали бы максимально эффективным решением. Ведь до 40% всего морского трафика нефти из РФ идет именно по черноморским терминалам. Но специалисты говорят, что пока Украина по-настоящему за "теневой флот" и морскую блокаду РФ не бралась, хотя возможности для этого есть.

Возможности и последствия блокады

Новизна именно этого "круга" эскалации на море заключается в том, что война все больше касается третьих стран - прежде всего тех, кто торгует с РФ, несмотря на санкции. Так, во время атаки морскими дронами по Туапсе в ноябре там как раз находились два греческих и одно турецкое судно. Греческое было повреждено и ушло на ремонт.

Впрочем, эти же страны обеспечивают и украинский "Зерновой коридор" судами. Уже известны случаи, когда одни и те же борта заходили в российские или оккупированные порты, а затем и в Одессу.

По данным Андрея Клименко, руководителя Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, на турецкие суда приходится около 40% трафика в украинские порты. На втором месте - греческие суда с долей 20%, а уже потом - все остальные.

Только за ноябрь было повреждено 11 судов (преимущественно иностранных) во время 27 атак по украинским портам. Количество атак в ноябре почти удвоилось по сравнению с октябрем, а значит - это именно РФ начала этот круг эскалации, заставляя Украину отвечать.

Греки к этой ситуации отнеслись достаточно прохладно - причем как к российским ударам, так и к украинским, - понимая неудобство ситуации, когда суда страны НАТО и ЕС помогают обходить западные санкции, поддержанные самой Грецией. А вот Турция публично демонстрирует высокий уровень "беспокойства" и говорит о каких-то "последствиях". Хотя нарушение международного законодательства "теневым флотом" турок никак не смущает.

"Что-то Турция ОЧЕНЬ обеспокоена атаками морских дронов на 2 танкера вблизи ее берегов. А своей вины в этом скромно не видит... Я бы просил всех, кто может - передайте кому можно в Турции, что в этом есть вина самой Турции", - написал Андрей Клименко в Фейсбуке.

Он настаивает, что турки вообще не должны были пропускать суда, которые "не имеют флага и регистрации в Морском Регистре". Тем более, что KAIRO и VIRAT постоянно меняли страны флага (последней у обоих была Гамбия, но на момент попадания не было никакого флага вообще), а VIRAT вообще имел "фальшивый флаг" Коморских островов.

Андрей Клименко напоминает, что есть "знаменитая" статья 110 в Конвенции ООН по морскому праву, которая как раз и регламентирует проверки таких нарушителей.

"Морское государство Турция была обязана в своих проливах осмотреть эти танкеры, выявить, что они не имеют права находиться в море и задержать... по 2 обстоятельствам - несанкционированное вещание (работа радиостанции) и отсутствие национальности, то есть никакой государственной регистрации. И тогда бы они не пошли к Черному морю. Так что морализация и беспокойство Турции - не по адресу", - считает эксперт.

То есть, танкеры имели просто вопиющие нарушения международных правил судоходства. По мнению Павла Лакийчука, руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", туркам стоит волноваться по другому поводу, а не из-за украинских ударов.

"Эрдогану стоит "нервничать" не по этому вопросу. Как танкеры без флага, без AIS (Системы автоматической идентификации судна), без страховки и с непонятной компанией-однодневкой в владельцах и экипажем из маргиналов, которых не берут на легальные рейсы и которые не входят в Международный профсоюз моряков, которые загружаются в российских портах - как такие танкеры прошли через Босфор? У них даже названия закрашены. Вот такое непонятно что и без флага заходит под загрузку в Новороссийск. То же самое происходит в портах приемки", - отмечает господин Лакийчук.

Он отмечает, последние 20 лет турки ужесточали условия для прохождения танкеров и газовозов их проливами, объясняя это тем, что это опасно. Но суда "теневого флота", которые могут просто развалиться из-за возраста, проходят сквозь проливы и получают лоцманскую проводку. Это все нужно "подсвечивать", по его мнению, хотя это и не нравится турецким властям.

И действительно, после ударов дронами турецкая компания Besiktas Shipping прекратила сотрудничество с РФ. Формально - из-за того, что "ситуация с безопасностью в регионе резко ухудшилась". На 4-й год "полномасштабки" в компании "разглядели" войну в регионе... Но более вероятно, что из-за публичного освещения их сделок с РФ, которые помогают обходить западные (в частности американские) санкции, дальнейшее сотрудничество стало неудобным уже для самой Анкары. Кстати, до турецких танкеров, которые обслуживали РФ, дотянулись вроде бы даже у берегов Африки.

"Мне больше всего нравится удар по танкеру Mersin возле Сенегала. Это Западная Африка, Атлантический океан. Тоже танкер "теневого флота". Турки говорят, что это тоже украинцы. Хотя не знаю, насколько это правда. Если так, то поле боя расширяется. "Зетники" плачут и стонут от того, что украинцы как-то могут переправить в Африку морские дроны", - акцентирует Павел Лакийчук.

В общем, чем больше публичной информации о "теневом флоте" и российских сделках с нефтью, тем меньше та же Турция сотрудничает с Кремлем. Потому что санкции. В том же ноябре сообщалось, что, хотя некоторые турецкие НПЗ наращивают переработку российской нефти, в целом турки уменьшили закупку нефти из РФ примерно вдвое по сравнению с прошлыми годами. Украинские удары как раз и "подсвечивают" эту всю инфраструктуру обхода санкций.

Но мы от турок зависим, потому что они контролируют проливы и обеспечивают судами наш "Зерновой коридор". А они от нас никак не зависят. Просто боятся санкций. Так какие могут быть последствия для нас от той же Турции в случае дальнейшей эскалации, если они сами о них предупреждают?

"Антипротивоминная инициатива" как пример последствий

Могут ли турки нам в ответ на удары по "Теневому флоту" заблокировать навигацию по проливам? Эксперты считают, что это практически невозможно. Максим Паламарчук, эксперт Национального института стратегических исследований и исследователь военно-морских сил, считает, что, понимая риски, Украина ведет себя крайне осторожно в вопросе блокады РФ и выбирает для ударов исключительно те суда, которые сама же Россия вывела за пределы правового поля.

То есть, Украина атакует только тогда, когда это вряд ли будет иметь какие-то практические последствия, кроме "беспокойства". Но могут быть последствия политические, ведь некоторые наши партнеры практикуют "прагматизм" - попытки зарабатывать одновременно и на Украине, и на РФ.

"Пока удары наносились по танкерам, которые, вероятно, находятся в настолько "серой зоне", что вряд ли смогут защищать свои права в суде. В то же время ключевой является реакция Турции, которая, очевидно, не хочет экологической катастрофы у своих берегов и имеет рычаги влияния на Украину. По крайней мере в том, что заходы в украинские порты осуществляют преимущественно турецкие суда", - объясняет эксперт.

Турции не надо ограничивать нам Босфор - достаточно запретить турецким судам обслуживать украинскую логистику. Ведь это следствие "прагматизма" в политике Эрдогана. Как и то, что Турция пропускает через Босфор танкеры "теневого флота".

"Это не означает "дружбы" с Россией, а лишь "прагматизм". Это сотрудничество не прекращалось даже когда Турция и РФ вели достаточно интенсивную "прокси-войну" в Сирии и Ливии. В последней противостояние продолжается", - продолжает исследователь флота.

Маловероятным закрытие для нас Босфора считает и Павел Лакийчук, хотя не исключает этого сценария совсем.

"Они руководствуются конвенцией Монтре. Блокирование проливов будет означать, что Турция находится в состоянии войны с Украиной. Может ли Эрдоган на это пойти? Не знаю. Не знаю, какое оно сейчас - НАТО", - продолжает господин Лакийчук.

В качестве примера он приводит ситуацию, когда турки пропускают российские суда-нарушители без флага, но задерживают противоминные корабли стран НАТО. Эксперт рассказывает УНИАН, что еще летом 2023 года был "движ по интересам" и создавались различные коалиции ("самолетная", "снарядная" и т.д.), и тогда румыны предложили "Противоминную коалицию", чтобы расчистить украинские воды и рекомендованные торговые маршруты в целом.

"На "Рамштайн" идея была мощно поддержана. Даже предложили перенести на это натовский опыт. Но Турция сказала, что не пропустит корабли НАТО, потому что это может привести "к эскалации". Турция - член НАТО", - отмечает специалист.

Павел Лакийчук добавляет, что у НАТО уже есть две оперативные противоминные группы - по 7-8 кораблей каждая, которые осуществляют разминирование в Балтийском море (боеприпасы времен Второй мировой) и в Средиземном и Адриатическом морях (последствия войны в Югославии). Средиземноморская группа должна была зайти в Черное море и за месяц вычистить торговые пути. Но турки были против. Тогда румыны и болгары сказали, что сами это сделают - и уже на третий день после встречи вывели свои корабли на первую проходку.

"Это снова не понравилось Турции. Турки сказали, что должен быть устав группы, герб, флаг, и они готовы возглавить этот бюрократический процесс. Было шесть организационных встреч. Лишь летом 2024 года состоялась первая активация группы. Потом нужно было время на тренировку. Происходят сейчас периодические активации группы - раз в месяц обычно. Но фактически на этом история и завершилась", - продолжает эксперт.

Но откуда эти дрейфующие мины берутся - это "артефакты" 2022 года, когда Кремль пытался блокировать нам порты, или россияне и новые подкладывают? Специалист говорит, что это артефакты и с 2022-го, и даже с 2014-2015 годов.

"Новые мины РФ также нам подбрасывает. То, что устанавливали россияне под Одессой или Крымом - уже большая часть плавает по всему Черному морю. Преимущественно это российские минные банки, которые они массово устанавливали на начальном этапе войны. Но и украинские оборонительные мины могут быть, противодесантные. Они точно выставлялись в Азовском море, а по Черному точно не знаю, хотя это очень вероятно, - объясняет господин Лакийчук. - Относительно новых мин - наши защитники неоднократно гоняли российские Ту-22 в районе острова Змеиного, которые осуществляли минирование более современными плавучими минами АПР. Как раз на тех маршрутах, которые хотели тралить (по программе "Противоминный Рамштайн", - УНИАН). Не знаю насчет тысяч, но сотни мин точно где-то плавают".

Он добавляет, что в Черном море два циркулярных течения - восточное и западное. И если "потерять" спасательный круг у южного берега Крыма, то он окажется под Босфором, а если возле Керченского пролива - то возле Трабзона. Минрепы, которыми мины крепятся к якорю, рвутся после "первого же шторма". И через полгода эти "банки" уже плавают неизвестно где.

По данным специалиста по вопросам флота, за период 2023-24 годов было около 10 случаев, когда на минах подрывались гражданские суда, направлявшиеся в украинские порты - еще в нейтральных водах. В том числе и турецкие.

"Поскольку украинского торгового флота практически нет, то это преимущественно иностранные балкеры и другие суда. И когда россияне делают налеты на порты - они тоже атакуют преимущественно иностранные суда", - акцентирует господин Лакийчук, что возвращает нас к вопросу российских угроз.

В ответ на повреждение двух танкеров "теневого флота", "кремлины" показывали все признаки паники - в частности рьяно заявляли о "нарушении суверенитета" (и это на фоне войны против Украины), об угрозах "десанта в Одессе" и - лично Путин - угрожал "отрезать от Черного моря" Украину.

"Отрежет" ли Кремль Украину от Черного моря

Как среди украинских, так и среди иностранных специалистов путинские угрозы вызвали в основном ироническую реакцию. Ведь Кремль и не переставал бить по украинским портам, но потерял возможность маневрировать кораблями Черноморского флота западнее Крыма. Украина российскую блокаду уже победила.

По данным Центра транспортных стратегий, после одностороннего выхода РФ из "зернового соглашения" и получения Украиной полного единоличного контроля над своими портами, по состоянию на ноябрь, через них прошло уже 155 миллионов тонн грузов, из которых 92 миллиона - зерно. И динамика растет, несмотря на усиление российских ударов.

То есть, с одной стороны, несмотря на все удары по портам и судам, украинская морская логистика развивается. С другой же стороны - нам есть что терять в случае новой волны ударов со стороны РФ.

Впрочем, Павел Лакийчук согласен, что РФ уже потеряла свой шанс на блокаду украинских портов, и настаивает, что не стоит все сводить к логике ответных ударов - потому что это не так работает.

"За последние 4 года более сотни иностранных судов, которые находились в украинских портах или направлялись к ним, были атакованы Россией. Они блокаду не осуществляют не потому, что они отказались, а потому, что не могут. Однако они как прилагали максимальные усилия, чтобы остановить морской трафик в Украину, так и будут прилагать. Независимо от того, бьем ли мы по их нефтяным терминалам и танкерам, или нет", - объясняет эксперт

Специалист говорит, что мы уже "все знаем о российской морской блокаде" - которая провалилась.

"Остров Змеиный, крейсер "Москва", затем "Зерновой коридор" и выход РФ из этого соглашения. После чего россияне продолжали попытки нас блокировать. Разведывательный средний и два патрульных корабля РФ "Хурс", "Дижнев" и "Быков" были поражены нашими морскими дронами как раз в 200-300 км к северу от Босфора. Там они хотели перехватывать суда, следующие в Украину, - настаивает господин Лакийчук, намекая, что именно там теперь Украина "ловит" танкеры "Теневого флота" - Это не мы первые расширили зону боевых действий. Мы предупреждали? Предупреждали. Еще в 2022 году. Но все посмотрели на это сквозь пальцы".

Командующий ВМС Украины, по словам эксперта, еще в сентябре 2022 года выдал официальное предупреждение мореплавателям через Международную морскую ассоциацию, что все порты РФ и оккупированные порты в Крыму и Приазовье Украина закрывает, потому что считает их зоной боевых действий. А в 2023 году Украина предупредила, что танкеры "теневого флота" могут быть атакованы.

Но что теперь сделают россияне? Потому что на словах они реагируют очень бурно.

"А что им делать? Сопровождать эти танкеры кораблями ЧФ РФ? Но много ли у них того Черноморского флота еще осталось? Они вынуждены выбирать, чем рисковать - или военными кораблями, или старыми "корытами", которые готовились под списание", - отмечает руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

То есть ударами по "Теневому флоту" мы, в том числе, выманиваем ЧФ РФ из их защищенных баз. Но как отмечает наш спикер - "это вспомогательная задача".

""Теневой флот" остановить на Черном море мы способны. Если президент уже говорит, что мы готовы поставлять за границу те морские дроны, которых у нас накопилось много, то делаем вывод, что у нас их такое количество, которое обеспечивает преимущество на Черном море", - делает вывод Павел Лакийчук.

Украина достигла достаточного уровня своих военно-морских сил, чтобы, не имея флота, реально замахнуться на морскую блокаду РФ - прежде всего "теневого флота", который может пойти вслед за ЧФ РФ - в "самоизоляцию".

Тем не менее, некоторые третьи страны пытаются зарабатывать на обеих сторонах войны одновременно, и очень не хотят терять свою долю прибыли от обслуживания РФ. И в этом для нас заключается главный риск - потому что мы от них зависим не меньше, чем Россия.

В то же время на путинские угрозы "отрезать Украину от моря" можно не обращать внимания. Ведь он действует как тот миноискатель - чем мощнее пищит, тем ближе украинцы к цели.