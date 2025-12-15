Украина уже трижды поразила танкеры в Черном море, а США захватили один танкер вблизи Венесуэлы.

Недавние дроновые удары Украины по нефтяным танкерам в Черном море и изъятие американцами танкера в Карибском море стали поворотным моментом, что означает начало синхронного давления США и Украины на "теневой флот", которым пользуются Россия и Венесуэла. Об этом в комментарии американскому телеканалу Fox News сказала Мишель Визе Бокманн, старший аналитик морской разведки в компании Windward, которая специализируется на аналитике и искусственном интеллекте для морской отрасли.

Она утверждает, что "теневой флот" насчитывает до 1000 нефтяных танкеров.

"В мире есть около 1000 судов, которые несмотря на санкции перевозят иранскую, венесуэльскую и российскую сырую нефть. Эти суда являются спасательным кругом для режимов этих стран. Они используются для транспортировки нефти, чтобы получить средства для финансирования войны в Украине, а также для поставки денег незаконному режиму Мадуро", - сказала Бокманн.

А теперь, по ее словам, США и Украина дала понять, что они собираются атаковать эти суда:

"Это новая стратегия борьбы с "теневым флотом", который является спасательным кругом для получения доходов от нефти несмотря на санкции. Стратегия заключается в том, чтобы противодействовать тому, что мы называем агрессией "серой зоны".

Проблемы "теневого флота"

Бокманн предупредила, что этот флот создает геополитические риски и угрозы разлива нефти. Он состоит из старых судов, которые плохо обслуживаются. Она говорит, что существуют не только экологические, но и навигационные риски, возникающие из-за плохо обслуживаемых и незастрахованных судов. При этом подгруппа из около 350-400 судов одновременно не только находятся под санкциями, но и используют незаконные флаги, что является опасным, поскольку фальшивая регистрация оставляет суда без гражданства и страхования, что подвергает экипажи риску. К тому же эти суда часто указывают другое местонахождение, чем то, где они находятся на самом деле, изменяя данные в навигационных приборах.

"Это огромная проблема для безопасности на море, это угроза для окружающей среды и проблемы, касающиеся благополучия экипажа", - сказал Бокманн.

"Они используют ложные флаги, а также подделывают данные системы информационной идентификации (AIS), чтобы показать, что судно находится в одном месте, хотя это не так. Эти суда также зарегистрированы в мошеннических реестрах, которых не существует, а это означает, что они не имеют страховки. Их сертификаты о пригодности к плаванию недействительны, и они полагаются на международные морские конвенции, чтобы получить так называемое "право мирного прохода", чтобы их не могли перехватить", - сказала она.

Бокманн сказал, что американские войска использовали правовые инструменты, в частности статью 110 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая позволяет высадку на суда без гражданства, чтобы остановить судно в Карибском бассейне.

"Недавний венесуэльский танкер перевозил 1,8 миллиона баррелей нефти без страховки, поэтому это морская катастрофа стоимостью миллиард долларов, которая только ждет своего часа", - сказал Бокманн.

Удары по танкерам в Черном море

Напомним, что недавние удары украинских морских беспилотников вывели из строя несколько танкеров в Черном море. 28 ноября стало известно об ударе украинских дронов по двум танкерам, находившимся вблизи берегов Турции.

При этом, по мнению профессиональных экспертов, удар был нанесен таким образом, чтобы исключить риск разлива нефти, но при этом гарантированно вывести судно из строя и отправить его на долгий ремонт. Для этого дрон попал в точку, где находится машинное отделение.

10 декабря дроны поразили третий нефтяной танкер - Dashan, который под флагом Коморских Островов двигался в сторону Новороссийска. Против этого судна санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

Перехват танкера в Карибском море

Добавим, что в Карибском бассейне американские войска недавно захватили танкер Skipper. На судно были наложены санкции в 2022 году на основании федерального ордера в рамках кампании по прекращению незаконной перевозки нефти. Как оказалось, он скрывал свое местонахождение и передвигался под флагом Гайаны.

