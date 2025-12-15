ЕС ударил новыми санкциями по 'теневому флоту' РФ

Под ограничительные меры попали бизнесмены, которые связаны с крупными российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл".

Совет Европейского Союза сегодня ввел санкции против пяти физических и четырех юридических лиц за поддержку "теневого флота" России и его производственно-сбытовой цепочки, с целью дальнейшего ограничения возможностей России получать доходы. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В частности, санкции введены против бизнесменов, прямо или косвенно связанных с крупными российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл".

"Все они заняты в секторе экономики, который обеспечивает существенный источник дохода для правительства Российской Федерации. Более того, они контролируют суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России, скрывая фактическое происхождение нефти, одновременно практикуя нерегулярные и рискованные перевозки", - говорится в сообщении.

Организации, против которых вводятся санкции, являются судоходными компаниями, которые базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Эти компании владеют или управляют танкерами, на которые распространяются ограничительные меры, примененные Евросоюзом или другими странами из-за того, что они являются частью российского "теневого флота" и транспортируют сырую нефть или нефтепродукты.

Санкции введены против таких юридических лиц как "Nova Shipmanagement LLC-FZ", "Citrine Marine SPC", "Hung Phat Maritime Trading" и "SeverTransBunker Company Limited". А также против физических лиц - Муртазы Али Лахани, Валерия Кильдиярова, Анара Мадатли, Талата Сафарова и Этибара Эйюба.

Как отмечает Совет ЕС, активы подсанкционных лиц замораживаются, а гражданам и компаниям из стран ЕС запрещено предоставлять им средства. Физическим лицам также запрещено въезжать в государства-члены Евросоюза или осуществлять транзит через них.

Сейчас санкции применяются к более 2600 физических и юридических лиц из-за длительной неоправданной и неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

Влияние атак на танкеры "теневого флота"

Как сообщал УНИАН, украинские морские дроны SeaBaby начали атаковать корабли российского "теневого флота".

По оценкам экспертов, Украина не имея собственного сильного флота, реально замахнулась на морскую блокаду РФ - прежде всего "теневого флота", чтобы лишать Россию возможности получать средства на продолжение ведения войны.

