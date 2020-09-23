По словам министра, на инаугурацию не был приглашен ни один иностранный посол, даже посол России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть проведет срочные совещания для определения официальной позиции в отношении тайной инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко и его политического статуса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции в Ужгороде.

"Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали – ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол РФ, Союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко», - сказал Кулеба.

По его словам, позиция Украины очень четкая: «Выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными».

«В отношении оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию», - подчеркнул Кулеба.

Протесты в Беларуси и тайная инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

По данным белорусских СМИ, сегодня, 23 сентября, в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

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Автор: Константин Гончаров