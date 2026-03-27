Сын Трампа спас женщину во время нападения россиянина в Лондоне: СМИ раскрыли детали

Звонок сына Трампа в полицию стал ключевым доказательством в деле о жестоком нападении в Лондоне.

В Лондоне суд вынес приговор 22-летнему гражданину РФ Матвею Румянцеву. Его приговорили к четырем годам лишения свободы за жестокое нападение на женщину. Ключевую роль в расследовании сыграл срочный звонок в полицию, сделанный Берроном Трампом – сыном президента США, пишет Mirror.

Инцидент произошел 18 января, когда Беррон Трамп находился в США и общался с подругой по видеосвязи. По его словам, он внезапно стал свидетелем нападения.

"Мне только что позвонила девушка… ее бьют", – сообщил он оператору экстренной службы 999.

В суде отметили, что тон звонка был "срочным" и "тревожным", что помогло полиции быстро отреагировать.

По данным следствия, Румянцев жестоко избивал женщину в течение длительного времени, тащил ее за волосы и не давал обратиться за помощью. Потерпевшая боялась за свою жизнь.

В письме в полицию Трамп описал увиденное:

"Я увидел мужчину без рубашки, а затем камеру переключили на жертву, которую избивали, она плакала и говорила по-русски… все длилось 5–7 секунд".

Ревность как мотив

Прокуратура заявила, что причиной нападения могла стать ревность – Румянцев подозревал женщину в близких отношениях с Трампом. Суд также установил, что после ареста мужчина пытался давить на жертву, призывая ее отозвать заявление.

Судья отметил, что обвиняемый "склонен к ревности" и не проявил раскаяния:

"Ваше отсутствие понимания и сочувствия было очевидным на суде".

Помимо четырехлетнего заключения, Румянцев, вероятно, будет депортирован после отбытия наказания в Великобритании. В то же время суд признал его невиновным по ряду других тяжких обвинений, в частности в изнасиловании.

