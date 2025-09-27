Сергей Бескрестнов объяснил, почему сейчас над европейскими странами так часто начали появляться неизвестные БПЛА.

Мы сейчас являемся свидетелями одного из ярких примеров так называемой гибридной войны, считает эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов. Речь о том, что над рядом стран фиксируются непонятные БПЛА. При этом он отметил, что эти страны "подозрительно близко граничат" с территорией России — это не Испания или Португалия, а страны, находящиеся рядом с РФ.

"Если дрон прилетает со стороны России или другого направления, его можно отследить. Европа и НАТО имеют отличные системы радиолокационного наблюдения, поэтому истории о загадочных НЛО звучат странно. НАТО прекрасно понимает, что и откуда летит, и способны отслеживать маршрут дронов, передавая друг другу информацию", - подчеркнул Бескрестнов в комментарии Telegram-каналу "Труха".

БПЛА могут также запускать локально, боевыми группами на территории Европы с целью выполнить какие-то задачи, после чего дроны уничтожаются или сбрасываются. Это вторая возможная ситуация, считает "Флеш".

Он добавил, что каких-либо конкретных целей у этих действий нет. Пока видно лишь одно главное последствие — перебои в транспорте, так как европейские аэропорты закрываются. Множество людей, включая перевозчиков, испытывают проблемы из-за этих неизвестных дронов. Из-за этого события приобретают большой общественный резонанс.

"Задача таких действий — показать возможность влияния, прежде всего российского, поскольку это наиболее вероятное происхождение этих беспилотников. Это попытка влиять на события в Европе и одновременно отвлекать внимание от ситуации в Украине — вся информационная волна перемещается из Украины в Европу. Примером были события в Польше, сейчас происходит нечто похожее в Европе", - рассказал эксперт.

В ответ Европа все больше обращает внимание на защиту своих воздушных пространств и смещает приоритеты поставок оружия с Украины на оборону своих границ.

