Мы сейчас являемся свидетелями одного из ярких примеров так называемой гибридной войны, считает эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов. Речь о том, что над рядом стран фиксируются непонятные БПЛА. При этом он отметил, что эти страны "подозрительно близко граничат" с территорией России — это не Испания или Португалия, а страны, находящиеся рядом с РФ.
"Если дрон прилетает со стороны России или другого направления, его можно отследить. Европа и НАТО имеют отличные системы радиолокационного наблюдения, поэтому истории о загадочных НЛО звучат странно. НАТО прекрасно понимает, что и откуда летит, и способны отслеживать маршрут дронов, передавая друг другу информацию", - подчеркнул Бескрестнов в комментарии Telegram-каналу "Труха".
БПЛА могут также запускать локально, боевыми группами на территории Европы с целью выполнить какие-то задачи, после чего дроны уничтожаются или сбрасываются. Это вторая возможная ситуация, считает "Флеш".
Он добавил, что каких-либо конкретных целей у этих действий нет. Пока видно лишь одно главное последствие — перебои в транспорте, так как европейские аэропорты закрываются. Множество людей, включая перевозчиков, испытывают проблемы из-за этих неизвестных дронов. Из-за этого события приобретают большой общественный резонанс.
"Задача таких действий — показать возможность влияния, прежде всего российского, поскольку это наиболее вероятное происхождение этих беспилотников. Это попытка влиять на события в Европе и одновременно отвлекать внимание от ситуации в Украине — вся информационная волна перемещается из Украины в Европу. Примером были события в Польше, сейчас происходит нечто похожее в Европе", - рассказал эксперт.
В ответ Европа все больше обращает внимание на защиту своих воздушных пространств и смещает приоритеты поставок оружия с Украины на оборону своих границ.
Другие новости про неизвестные дроны над Европой
Ранее УНИАН сообщал, что гибридная война против Европы выйдет Путину боком. С одной стороны внимание европейских лидеров действительно отвлекается на вопросы безопасности их собственных стран. Однако и для Кремля не все так прекрасно.
Кроме того, мы также рассказывали, что в Германии хотят принять некоторые решения, которые позволили бы действовать более решительно против неизвестных дронов над страной.