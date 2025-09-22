Через некоторое время угрозы от РФ изменятся.

Пока нет понимания, что собой будет представлять анонсированная Европой "стена дронов". Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Олег Катков - военный эксперт, главный редактор Defense Express.

"Есть такая глобальная идея - а давайте сделаем, чтобы все было хорошо. За все хорошее, против всего плохого. За этим термином нет конкретики. Перед тем как что-то разрабатывать - надо разработать тактико-техническое задание, какую систему ты должен получить на вооружение. Ты же не приходишь к разработчику, не говоришь ему - сделай мне что-то. Ты приходишь и говоришь - мне надо такие средства, в таком количестве, они должны работать против таких угроз и иметь такую эффективность, стоимость, вот тебе эти деньги", - сказал Катков.

Эксперт объяснил, что при таких условиях даже невозможно сформировать бюджет. Еще одна проблема, по словам эксперта, заключается в том, что сейчас ЕС может ориентироваться на современные угрозы. Тогда как через несколько лет, когда проект будет реализован, угрозы могут быть совсем другими.

"Дроны настолько быстро развиваются, что ты не можешь построить и развернуть системы противодействия не в динамике. Украина за время появления дроновой угрозы прошла путь - сначала мы сбивали их из ЗРК, даже на Patriot есть отметки. Потом появились мобильные огневые группы. Враг поднял высоту "Шахедов". Начали использовать сейчас зенитные дроны - эффективный ответ. Но враг начал делать реактивные "Шахеды". А если сейчас в ЕС решат, что будут как видят разрабатывать - они просто закопают огромные ресурсы и время в средство, которое не будет работать через 2-3 года", - добавил Катков.

Стена дронов: что надо знать

Накануне в ЕС заявили о создании проекта "Стена дронов". Там отметили, что ее целью будет защита прифронтовых стран от российской угрозы. Также в ЕС заявили, что Украина станет частью этого проекта.

По словам авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, этот проект будет неэффективен, если стена не будет проходить по границе реки Днепр. Он также отметил, что надо говорить о стратегическом решении, а не о точечных попытках защитить себя в конкретных городах от ударов дронов.

