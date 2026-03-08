'Мы это запомним': Трамп обрушился на Стармера из-за войны в Иране

Трамп заявил, что США "не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили".

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Великобритании Кира Стармера за нерешительность в вопросе участия в войне в Иране.

В сообщении в Truth Social президент США назвал Великобританию "нашим некогда великим союзником" и заявил, что Великобритания "наконец-то всерьез задумалась" об отправке двух авианосцев на Ближний Восток.

"Все в порядке, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны – но мы будем помнить. Нам не нужны люди, которые вступают в войны после того, как мы уже победили!", - написал Трамп.

Публикация появилась после того, как 7 марта Минобороны Великобритании подтвердило повышение боевой готовности авианосца HMS Prince of Wales. Однако окончательное решение о развертывании еще не было принято.

Конфликт Трампа и Стармера из-за войны в Иране

Ранее Трамп уже жестко критиковал британского премьера из-за отсутствия поддержки войны с Ираном. Трамп заявил, что Стармер "не является Уинстоном Черчиллем" и "разрушает отношения".

Лондон ранее заблокировал использование военной базы Диего-Гарсия на островах Чагос для военных ударов по Ирану. Однако вечером 1 марта сэр Кир Стармер уступил и заявил, что позволит США проводить миссии с баз для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

При этом СМИ писали, что США не поделились с Великобританией точными оперативными деталями и сроками перед совместными ударами с Израилем по Ирану.

