Зачем в коробку с пиццей кладут маленькую пластиковую подставку

Эта пластиковая вещь выполняет важную функцию.

В коробках с пиццей можно найти небольшую пластиковую подставку, на которую часто не обращают внимания. Однако этот простой предмет имеет вполне конкретное назначение, о котором знают не все, пишет Blikk.

История доставки пиццы уходит корнями в 1889 год. Именно тогда произошел первый задокументированный случай, связанный с доставкой этого блюда.

В итальянском Неаполе королева Маргарита после употребления испорченной пищи захотела получить питательное и качественное блюдо. Её супруг, король Умберто I, поручил известному повару Рафаэле Эспозито приготовить что-то особенное. В результате он создал ставшую классической пиццу "Маргарита", которую лично доставил королеве.

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Хотя этот случай ещё не был доставкой на дом в современном понимании, именно с него начался активный рост популярности пиццы.

После Второй мировой войны доставка пиццы на дом стала распространенной в США, особенно с развитием сетей быстрого питания. Основатель Domino's Pizza Том Монаган в 1960 году создал известную сегодня картонную коробку, которая была прочной, долговечной и удобной для штабелирования. Однако горячая пицца выделяла пар, который часто пропитывал коробку, из-за чего её крышка прогибалась внутрь и прилипала к расплавленному сыру. Это создавало неудобства для покупателей и требовало простого, но эффективного решения.

В 1983 году Кармела Витале запатентовала пластиковую подставку, которую размещают в центре коробки с пиццей. Это небольшое изобретение не позволяло крышке коробки соприкасаться с пиццей, благодаря чему во время транспортировки блюдо оставалось неповрежденным и сохраняло привлекательный вид.

Хотя её изобретение получило широкое распространение во всём мире, сама Кармела Витале осталась практически неизвестной. Другая изобретательница, Элисон Грив, два года пыталась найти информацию о Кармеле, однако её поиски не дали результатов.

По словам Грив, о Витале со временем даже забыли её патентные поверенные, хотя без этого изобретения доставка пиццы на дом сегодня могла бы быть совсем другой.

Еще больше интересного о пицце

Ранее эксперты назвали лучшую пиццерию в Европе. Оказалось, что лучшую пиццу на континенте подают не в Италии, а в Великобритании.

Также УНИАН писал о рецепте пиццы, которая в 100 раз вкуснее, чем в пиццерии. Он прост и доступен. Даже если вы редко готовите, с этим процессом точно справитесь.

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