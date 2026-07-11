Иран проводит восстановительные работы на ядерных объектах, – CNN

В репортаже упоминается комплекс в поселке Парчин недалеко от Тегерана, который во время американской военной кампании неоднократно подвергался ударам.

Иран, вероятно, пытается восстановить свои ядерные объекты, сообщает CNN со ссылкой на эксклюзивные спутниковые снимки, полученные и проанализированные в сотрудничестве с Институтом науки и международной безопасности.

Издание отмечает, что эта активность вызывает вопросы о том, нарушил ли Иран меморандум о взаимопонимании, подписанный им с США в конце июня.

В статье уточняется, что Иран мог начать эти работы еще до того, как президент США Дональд Трамп дал сигнал об их прекращении, нанеся новые удары по стране.

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По информации телеканала, полученные спутниковые снимки из нескольких районов Ирана фиксируют признаки активности, которые могут свидетельствовать о проведении восстановительных работ на ядерных объектах.

В репортаже упоминается комплекс в поселке Парчин недалеко от Тегерана, который во время американской военной кампании неоднократно подвергался ударам, а также объект, известный как "Гора Пиксакс".

На спутниковых снимках видно, что Иран проводил ремонт и реконструкцию объектов, где мог храниться обогащенный уран.

Сначала там построили временные укрытия над отверстиями, образовавшимися в результате ударов. Впоследствии, через несколько недель, когда меморандум ещё действовал, укрытия были сняты и заменены сеткой.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Трампа, он уже давно занимает первое место в списке лиц, которых Иран планирует убить. На такой случай президент США рассказал, что оставил указания, какие действия следует предпринять. В частности, глава Белого дома приказал "буквально бомбить Иран с такой интенсивностью, какой они еще никогда не видели". Сообщается, что Иран открыто стремится убить президента с 2020 года, когда Трамп отдал приказ о нападении, в результате которого погиб иранский военный офицер Касем Сулеймани. Более того, во время похорон убитого верховного лидера иранские демонстранты развернули гигантские транспаранты с призывами убить Трампа.

Также мы писали, что американские военные нанесли удары по Ирану в ответ на нападение на грузовые суда в Ормузском проливе. Удары были нанесены через несколько часов после того, как Трамп заявил, что, по его мнению, временное прекращение огня с Ираном "закончилось". Трамп назвал новые американские удары "ответными мерами" за нападения Ирана на торговые суда.

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