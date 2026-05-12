На Солнце произошел выброс: будет ли магнитная буря 12 мая

Ученые не исключают, что наша планета может оказаться на пути солнечного выброса.

Сегодня, 12 мая, магнитных бурь на Земле не ожидается, однако ученые не исключают, что в ближаший дни геомагнитная активность все же может повыситься. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, на выходных влияние высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры начало ослабевать. Скорость солнечного ветра сейчас уже близка к фоновому уровню, и ожидается, что геомагнитная активность в целом будет спокойной.

10-11 мая во время вспышки на Солнце произошел выброс корональной массы. Как сообщается, основная часть выброшенного вещества направлена ​​к востоку от Земли, однако все равно существует вероятность касательного удара.

Если удар произойдет, то это приведет к активным периодам с небольшой вероятностью магнитной бури уровня G1.

Учёные выяснили, где внутри Солнца зарождаются магнитные бури. Источник мощных магнитных процессов находится на глубине около 200 тысяч километров – в зоне тахоклины между внутренними слоями звезды. Именно там формируются сильные магнитные поля, вызывающие солнечные вспышки и пятна. Исследование подтвердило, что изменения внутри Солнца связаны с 11-летним циклом активности. Учёные также выяснили, что процессы из глубин достигают поверхности спустя несколько лет, что поможет заранее прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.

