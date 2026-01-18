Лидер одной из европейских стран заявил о согласии войти в Совет мира Трампа

Президент США предложил войти в его Совет мира ряду мировых лидеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он принимает приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира. Об этом говорится в его посте в Facebook.

"Президент Трамп пригласил нас присоединиться к работе Совета мира в качестве основателя. Конечно, почетная просьба господина президента принята", - написал венгерский премьер.

Он подчеркнул, что США признали "усилия Венгрии ради мира" и добавил: "Когда есть Трамп, есть и мир".

Видео дня

По информации Bloomberg, президент Соединенных Штатов предложил войти в его Совет мира ряду мировых лидеров, в частности президенту Аргентины Хавьеру Милею, премьер-министру Канады Марку Карни, а также лидерам нескольких европейских стран.

Совет мира Трампа: что известно

Как сообщал УНИАН, Трамп формирует Совет мира и за постоянное членство хочет миллиард долларов от страны. Отмечалось, что согласно проекту устава президент США станет первым председателем этого Совета и лично будет определять, кого приглашать в члены. Решения будут приниматься большинством голосов - каждое государство-член будет иметь один голос, однако все решения будут требовать одобрения председателя.

Также мы писали, что администрация Трампа думает над созданием Совета мира для Украины, который мог бы отслеживать выполнение будущего мирного соглашения. Как сказал изданию Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, создание "Совета мира" для Украины (его также должен возглавить американский президент) - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".

Вас также могут заинтересовать новости: