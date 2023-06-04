Причиной аварии стала ошибка в системе сигнализации, из-за которой пассажирский поезд неправильно сменил колею.

Причиной столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии, в результате которого сотни людей погибли и более тысячи ранены, стала ошибка в системе сигнализации, из-за которой пассажирский поезд неправильно сменил колею и врезался в грузовой состав.

Как сообщают индийские СМИ, предварительные расследования показали, что пассажирскому поезду Coromandel Express был подан сигнал двигаться по главной колее, но сигнал позже изменился, и вместо этого поезд выехал на соседнюю колею, где он врезался в грузовой поезд, нагруженный железной рудой.

Столкновение перебросило вагоны Coromandel Express на другую колею, в результате чего Yesvantpur-Howrah Express, следовавший с противоположной стороны, также сошел с рельсов.

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Отмечается, что столкновение было таким сильным, что вагоны поднялись высоко в воздух, перевернулись, а затем слетели с рельсов. Еще один вагон полностью опрокинуло на крышу, раздавив пассажирскую часть. По данным железнодорожников, в двух поездах ехало более 3400 пассажиров.

Электронная система блокировки - что это такое

Электронная система блокировки - это механизм безопасности, предназначенный для предотвращения конфликтных движений между поездами. Он также отслеживает состояние сигналов, которые сообщают водителям, насколько близко они находятся к следующему поезду, как быстро они могут двигаться, и наличие неподвижных поездов на пути.

Столкновение поездов в Индии - что известно

Авария произошла в пятницу в индийском штате Одиша – пассажирский поезд столкнулся с грузовым, это столкновение также стало причиной аварии второго пассажирского поезда. Власти штата Одиша объявили 3 июня днем государственного траура.

Железнодорожная авария в Индии стала третьей по количеству жертв за всю историю страны.

По последним данным, погибли по меньшей мере 288 человек. В то же время окончательной цифры погибших нет, потому что спасательные работы еще не завершены. Количество раненых уже превысило тысячу человек.

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