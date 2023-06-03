В Индии случилась самая масштабная авария поезда за последние четверть века.

Количество жертв во вчерашнем столкновении поездов в Индии выросло до 233 человек, ранения получили не менее 900 человек. Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла в пятницу в индийском штате Одиша – столкнулись два пассажирских поезда. Хотя ранее появлялись сообщения об участии в аварии еще и грузового поезда, власти пока не подтвердили это.

Главный секретарь штата Прадип Джена заявил, что число погибших в результате катастрофы, вероятно, возрастет. По его словам, на место крушения вызвано более 200 машин скорой помощи, были мобилизованы еще 100 врачей в дополнение к 80, которые уже находились там.

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Столкновение произошло примерно в 19:00 по местному времени (16:30 по Киеву) в пятницу, когда сверхбыстрый экспресс Howrah, курсирующий из Бангалора в Ховру, Западная Бенгалия, столкнулся с экспрессом Coromandel Express, курсирующим из Калькутты в Ченнаи.

"Власти предоставили противоречивые сведения о том, какой поезд сошел с рельсов первым, чтобы зацепить второй. В Министерстве путей сообщения заявили, что начали расследование инцидента", – пишет Reuters.

Власти штата Одиша объявили 3 июня днем ​​государственного траура.

Столкновение поездов в Индии – что известно

Первоначально сообщалось, что авария произошла около 19:20 по местном времени. Утверждалось, что столкнулись пассажирский экспресс и грузовой состав. Также на первых порах сообщалось о 50 погибших.

Хотя цифра в 233 погибших, о которых известно сейчас, уже выглядит чудовищно, это далеко не самая смертельная катастрофа в истории железных дорог Индии. В 1981 году при падении поезда в реку в штате Бихар погибло по оценочным данным от 500 до 800 человек. В 1995 году в штате Уттар-Прадеш железнодорожная авария унесла жизни 350 человек.

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