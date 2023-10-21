Он отметил, что кто бы ни стоял во главе России, он не допустит вступления Украины в НАТО.

Бывший немецкий канцлер и друг российского президента Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и РФ в начале полномасштабного вторжения. При этом украинские власти приглашали его качестве посредника на таких переговорах.

Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung. "В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос заключался в том, смогу ли я передать сообщение Путину", – заявил экс-канцлер.

Кроме этого, он рассказал о пяти пунктах "мирного плана", который тогда якобы обсуждался: отказ членства Украины в НАТО, "двуязычная" Украина; "автономия" Донбасса; "гарантии безопасности" для Украины; и переговоры по статусу Крыма.

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"Единственные, кто мог бы урегулировать войну в Украине - это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым во главе украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – сказал Шредер.

Затем он заявил, что говорил с Умеровым, а также с Путиным, но не уточнил, когда и где.

"Но... ничего не произошло. Ничего не могло произойти, потому что все было решено в Вашингтоне. Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что РФ будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть", – сказал Шредер.

На вопрос, можно ли доверят договоренностям с Россией, которая напала на Украину вопреки своим же обещаниям, бывший канцлер ответил, что Западной Европе "ничего не угрожает", потому что Кремль не сможет победить НАТО.

Шредер отметил, что НАТО хочет расширяться на постсоветские страны - Грузию и Украину, но никто во главе России этого не допустит. "Этот анализ опасности, возможно, эмоционален, но реален для России. Запад должен это понимать и соответственно идти на компромиссы, иначе мира будет трудно достичь", - сказал экс-канцлер.

Позиция Шредера

Шредер считается другом Путина, кроме того, он работает на российские энергетические компании. Это вызвало критику, в том числе и в его Социал-демократической партии Германии. Тем не менее экс-канцлер все равно остается ее членом.

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