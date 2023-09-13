Мероприятие будет открыто только для приглашенных гостей.

Левоцентристские социал-демократы Германии (СДПГ) почтят бывшего канцлера Герхарда Шредера, известного своей пророссийской позицией, на вечеринке в его родном городе, несмотря на жаркие дискуссии по поводу связей бывшего лидера с Россией.

Ганноверское отделение СДПГ отдаст дань уважения 60-летнему членству Шредера в партии, сообщил управляющий директор отделения СДПГ Кристоф Маттерне. Он добавил, что единого мнения о проведении вечеринки на уровне города нет, поэтому мероприятие организует район, пишет Politico.

Вечеринка состоится 27 октября, в годовщину начала канцлерства Шредера 25 лет назад. Дата была выбрана после разговора между СДПГ и Шредером, подтвердил Маттерне.

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Мероприятие будет открыто только для приглашенных гостей. Среди 50 присутствующих будут близкие друзья Шредера и бывшие члены его кабинета, которые будут наблюдать, как экс-лидеру вручат значок и сертификат.

Шредер и его пророссийская позиция

Бывший канцлер Германии и большой любитель кровавого российского режима имени Путина Герхард Шредер, а также ряд других немецких политиков, посетили прием в российском посольстве в Берлине 9 мая по случаю Дня победы. В частности, в гостях в посольстве РФ присутствовал лидер право-популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

Его жена была уволена с должности торгового представителя немецкого государственного бизнес-агентства из-за присутствия на приеме в честь Дня Победы в посольстве России в Берлине.

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