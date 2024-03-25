Экс-канцлер Германии одобрил позицию лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер поддержал "замораживание" войны в Украине. Об этом сообщает Bild.

Издание напоминает, что недавно лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что войну в Украине нужно "заморозить".

"Эти слова одобрил его однопартиец Герхард Шредер, известный симпатиями к Владимиру Путину. ... Экс-канцлер Германии заявил, что Мютцених "на верном пути, его позицию должна поддержать партия и парламентская фракция", - пишет СМИ.

Как сказал заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер, Шредер наконец-то может снова радоваться своей СДПГ.

"Газовый Герд" неслучайно выбрал для этих слов день после "переизбрания" своего шефа - военного преступника. Немцы могут испытывать лишь стыд за партию канцлера, если она действительно поддерживает слова лидера фракции. ... Если СДПГ их не поддерживает, им следует убедить Мютцениха уйти с поста лидера фракции. Все остальное фатально. Кремль празднует, наши союзники унижены", - сказал Ронцхаймер.

Заявление лидера СДПГ относительно войны в Украине

Германия одной фразой лидера фракции СДПГ Рольфа Мютцениха разрушила отношения с Украиной. Об этом написало издание Financial Times после высказывания политика о необходимости заморозки и окончания войны.

Как отметило СМИ, именно тогда, когда союзники Украины должны были продемонстрировать единство, Мютцених "создал впечатление хаоса и раздора".

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