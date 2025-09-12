До сих пор престол КНДР занимали исключительно мужчины, но в будущем в Корее может появиться диктатор-женщина.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, очевидно, готовит свою несовершеннолетнюю дочь на роль следующего правителя страны, сохраняя монархическую традицию, установившуюся в КНДР. Об этом пишет Independent.

Ким Чжу Э - дочь диктатора, точный возраст которой никогда не назывался официально, но считается, что она родилась в конце 2012-го или в начале 2013 года. О ней мало что известно, но в последние годы отец постоянно берет ее с собой на официальные мероприятия и рабочие поездки по стране. А в начале сентября Ким Чжу Э впервые приняла участие в зарубежном визите своего отца: она была в составе северокорейской делегации во время торжеств в Пекине.

Северокорейские государственные СМИ охотно фиксировали ее заметное присутствие во время этой поездки. В частности, ее видели, как она выходила из поезда сразу за своим отцом и впереди министра иностранных дел Чхве Сон Хуэя, а персонал посольства Северной Кореи кланялся им. Она также стояла рядом с отцом и чиновниками во время встречи с другими высокопоставленными чиновниками в его поезде.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что Ким Чен Ын привез свою дочь в Китай, чтобы она получила опыт зарубежных поездок и чтобы закрепить ее статус как его вероятной наследницы престола. На это в частности указывает то, что северокорейское телевидение старательно освещало ее участие в этой поездке в Китай.

Интересно, что до сих пор северокорейские государственные СМИ никогда не называли ее по имени, а только титулами, как вот "уважаемый" или "любимый" ребенок Ким Чен Ына. Имя Чжу Э, которым ее называет южнокорейская и западная пресса, публике открыл бывший чемпион НБА Деннис Родман, который побывал в Пхеньяне в 2013 году и, по его собственным утверждениям, держал на руках маленькую дочь Ким Чен Ына.

По данным южнокорейской разведки, Чжу Э - средняя из трех детей Кима. Считается, что его официальная жена Ли Соль Чжу сперва родила ему сына, потом уже появилась Чжу Э, а позже родился третий ребенок, пол которого публике неизвестен. Этих двух других детей северокорейская пропаганда никогда не показывала.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи еще в прошлом году опубликовала тщательную оценку того, что Чжу Э рассматривается как главный кандидат на правление после Ким Чен Ына. Однако некоторые внешние эксперты не согласны с этой оценкой, ссылаясь на относительно молодой возраст самого Ким Чен Ына и чрезвычайно мужской характер властной иерархии в Северной Корее.

Несмотря на распространенные слухи, южнокорейская разведка не имеет веских доказательств того, что действующий диктатор КНДР имеет какие-то серьезные проблемы со здоровьем, которые бы мешали ему управлять страной.

