Парад будет проводиться в честь 80-летия основания правящей партии страны.

Северная Корея готовится к масштабному военному параду в октябре в честь 80-летия основания правящей партии страны. Об этом пишет Yonhap, отмечая, что не исключается также визит китайского лидера Си Цзиньпина в Пхеньян для участия в предстоящем мероприятии.

"С начала июля на военном полигоне для проведения парада возле аэропорта Мирим в Пхеньяне с помощью спутниковых снимков были обнаружены личный состав, техника и транспортные средства", — сообщил источник агентства со ссылкой на спутниковые снимки.

По словам источника, среди обнаруженного оборудования были транспортно-пусковые установки. При этом он отметил, количество мобилизованных для предполагаемого военного парада сил и средств, по всей видимости, больше, чем в предыдущие годы.

Также указывается, что на предстоящее мероприятие приглашены ряд высокопоставленных иностранных чиновников, и есть предположения, что председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на мероприятии.

Так, Yonhap напоминает,что в кулуарах военного парада в Пекине ранее в этом месяце, Си Цзиньпин заявил о своем намерении укрепить "высокий уровень контактов" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

КНДР отмечает годовщину основания партии 10 октября, отмечая эту дату масштабными военными парадами каждые пять и десять лет. В последний раз страна проводила крупный ночной военный парад в сентябре 2023 года в честь 75-й годовщины образования своего государства.

Ранее военный парад провел Китай

В начале сентября в Китае состоялся масштабный военный парад. На нем компанию лидеру КНР Си Цзиньпину составили северокорейский диктатор Ким Чен Ын и правитель РФ Владимир Путин.

Среди прочего, Китай показал на параде танк нового поколения. Весит он значительно меньше основных боевых танков стран Запада – 35-40 тонн.

В то же время в CNN написали, что Си своим парадом в Пекине призвал человечество сделать простой выбор. По мнению аналитиков, инициатива китайского лидера имеет целью быть объединяющим пунктом для стран, которые чувствуют себя ущемленными Западом.

