Саммит Трампа и Путина отменили из-за жестких требований РФ по Украине, - FT

Решение об отмене саммита приняли после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России, говорят источники.

Запланированный Будапештский саммит между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным был отменен из-за того, что Россия отказалась от компромиссов относительно ее требований к Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные дипломатические источники. Решение об отмене саммита в Будапеште приняли после напряженного телефонного разговора между ведущими дипломатами США и России.

Причиной отмены стало то, что Москва направила в Вашингтон меморандум с жесткими условиями, которые Вашингтон не был готов принять, отмечает издание.

Будапештский саммит отменен - главные новости

В конце октября президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с диктатором Путиным в Будапеште. Точной даты он не назвал, однако сказал, что она состоится в ближайшее время.

Впрочем, уже 21 октября стало известно, что саммит в Будапеште отменен. Подготовка к нему поставлена на паузу после неудачного разговора между госсекретарем США Рубио и министром иностранных дел РФ Лавровым.

В Венгрии же отмечали, что такие заявления не соответствуют действительности, а подготовка встречи не останавливалась. Глава МИД Петер Сийярто, в частности, заявлял, что в администрации Трампа не отказались от идеи проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к мирным переговорам где угодно, в том числе и в Венгрии, если они будут эффективными. Впрочем, премьер-министр этой страны Виктор Орбан не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины.

