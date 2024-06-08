К такому словосочетанию в основном прибегают представители Китая и РФ.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что неправомерно называть российскую агрессию "украинским кризисом". По его словам, к такому словосочетанию прибегают некоторые члены Совета безопасности. Об этом он сказал во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.

"Россия убивает украинцев, потому что просто хочет стереть украинскую государственность и украинскую нацию с лица земли. Правильно ли называть такое желание "украинским кризисом"?" - спросил он.

Дипломат отметил, что украинский народ, окружающая среда и инфраструктура "больше всего страдают от этой агрессивной войны", которая стала следствием "российского кризиса".

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"В то же время уже более двух лет мы продолжаем слышать в этом зале - "украинский кризис", "украинский кризис"... - вместо того, чтобы говорить о международном вооруженном конфликте"", - отметил Кислица.

По его словам, международное гуманитарное право различает два вида вооруженных конфликтов: международные (между двумя или более государствами) и немеждународные (между правительственными силами и неправительственными вооруженными группами или только между такими группами).

"Хватит эвфемизмов, которые лишь скрывают ответственность агрессора!" - призвал украинский представитель.

Дипломат подчеркнул, что Совет Безопасности является ключевым межправительственным органом ООН, который уполномочен поддерживать международный мир и безопасность.

"Это не семинар экспертов, журналистов или широкой общественности, где они соревнуются в придумывании новых слов", - подчеркнул он и призвал использовать надлежащий язык в отношении международного вооруженного конфликта, который начала Россия.

Кислица сказал, что эта агрессия произошла из-за того, что территория, известная как Россия, страдает от перманентного кризиса.

"Кризиса демократии, кризиса верховенства права, кризиса уважения к собственным гражданам и другим государствам, прежде всего соседям", - отметил дипломат.

Представитель Украины не назвал страны, которые употребляют такие слова, однако на заседаниях Совбеза формулировку "украинский кризис" можно услышать от представителей РФ и Китая.

Последние заявления Кислицы в Совбезе ООН

Ранее Сергей Кислица заявил, что бездействие генерального секретаря ООН на фоне ударов по Чернигову недопустимо.

"Пишу, чтобы сообщить вам о продолжающихся террористических атаках России, намеренно направленных против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине. В среду, 17 апреля 2024 года, российские войска выпустили 3 баллистические ракеты "Искандер" по объектам социальной и гражданской инфраструктуры в густонаселенной центральной части Чернигова, Украина. В результате ракетных ударов РФ погибли по меньшей мере 17 жителей, ранены по меньшей мере 78 человек, в том числе 3 детей", - рассказал он в письме к Антониу Гутеррешу.

Также постоянный представитель Украины при ООН объяснил обвинения РФ относительно того, что Украина обстреливает Запорожскую АЭС. По его словам, врагу это нужно, чтобы обвинить Украину и снять с повестки дня вопрос деоккупации объекта.

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