Кремль хочет убрать вопрос деоккупации из повестки.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что атаки БПЛА на оккупированную ЗАЭС - это спланированная РФ операция. Это нужно врагу, чтобы обвинить Украину и снять с повестки дня вопрос деоккупации объекта.

"Российская Федерация пытается скрыть собственную вину и перенести наши дебаты на сфабрикованные вопросы, призванные обвинить Украину, надеясь убрать вопрос деоккупации с повестки дня. С этой целью россияне хотят накормить мир версией, что ядерные реакторы, чья оборона была разработана для противостояния самым тяжелым ударам, были атакованы маломощными FVP-дронами ближней дальности. Дроны, напоминаю, направлены поражать пехоту и небольшую технику на расстоянии нескольких километров.", - написал он в Facebook.

По словам дипломата, милитаризация ЗАЭС и прилегающих территорий остается частью военной стратегии России. Кремль использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по населенным пунктам на другом берегу Днепра. В списке нарушений со стороны России также:

Видео дня

установка противопехотных мин по периметру станции;

блокирование доступа законного руководства и персонала на объект;

отключение автоматизированной системы передачи данных от системы радиационного контроля;

необеспечение полного технического обслуживания объекта.

Кислица отметил, что единственным выходом из текущей ситуации является полная демилитаризация и деоккупация станции и прилегающих территорий. Это ключевая предпосылка для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву.

"Мы категорически отвергаем безумные обвинения, что Украина может стать причиной ядерной катастрофы. Кто-то верит, что страна, которая до сих пор оправляется от крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Это идея, которая могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, ведь только они открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль заменила украинские города", - возмутился дипломат.

Он призвал международное сообщество осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации предложенной президентом Владимиром Зеленским Формулы мира, а также усилить давление на РФ, в частности путем введения санкций против атомной отрасли.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в МАГАТЭ заявили о детонации дрона на территории ЗАЭС. РФ, ожидаемо, обвинила ВСУ. В ГУР же назвали это российской имитационной атакой.

Позже Гросси заявил, что им известно о 3 прямых попаданиях в защитную оболочку одного из реакторов. По его словам, Запорожская атомная электростанция находится в опасной близости от аварии.

На днях в Генштабе отметили, что россияне готовятся к очередной провокации на ЗАЭС.

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