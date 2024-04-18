Дипломат отметил необходимость немедленного вмешательства в ситуацию и полного использования всех существующих инструментов для борьбы с преступлениями РФ.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркнул, что бездействие генерального секретаря относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности недопустимо.

"Пишу, чтобы сообщить вам о продолжающихся террористических атаках России, намеренно направленных против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине. В среду, 17 апреля 2024 года, российские войска выпустили 3 баллистические ракеты "Искандер" по объектам социальной и гражданской инфраструктуры в густонаселенной центральной части Чернигова, Украина. В результате ракетных ударов РФ погибли по меньшей мере 17 жителей, ранены по меньшей мере 78 человек, в том числе 3 детей.", - говорится в письме в соцсети X.

Кислица отметил, что Россия разрушила 8-этажное здание социальной инфраструктуры, повредила 24 жилых дома, отель, больницу и высшее учебное заведение. Эти атаки являются еще одним доказательством террористической природы российских вооруженных сил.

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Дипломат подчеркнул необходимость немедленного вмешательства в ситуацию и полного использования всех существующих инструментов для борьбы с преступлениями РФ против гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине.

Кроме Гутерриша, письмо также адресовано президенту 78-й сессии Генассамблеи ООН Денису Фрэнсису, постоянному представителю Мальты при ООН Ванессе Фрейзер, исполнительному директору UNICEF Кэтрин Рассел и Офису специального представителя ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

"Преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской федерацией, в очередной раз свидетельствуют о недопустимости бездействия в отношении нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН", - подытожил Кислица.

Война в Украине - атака на Чернигов

17 апреля россияне ударили ракетами почти по центру города.

По состоянию на утро 18 апреля количество погибших в Чернигове возросло до 18 погибших. Еще 77 человек - пострадали. В ГСЧС добавили, что продолжаются аварийно-спасательные работы.

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