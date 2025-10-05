Нетаньяху считает, что Израиль может добиться освобождения заложников без вывода своих войск из Газы.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на согласие Израиля на временную паузу в атаках в Секторе Газа, заявив, что теперь ХАМАС должен действовать быстро.

"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на освобождение заложников и заключение мирного соглашения. Хамас должен действовать быстро, иначе все будет потеряно. Я не потерплю задержек, которые, по мнению многих, неизбежны, или любых результатов, при которых Газа снова будет представлять угрозу", – написал он в соцсети Truth Social.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что у ХАМАС есть несколько дней на переговоры по заложникам.

"Изменение позиции ХАМАСа произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению, которое мы оказывали", – приводит его слова The Times of Israel.

По его мнению, Израиль может добиться освобождения заложников без вывода своих войск из Газы. Нетаньяху добавил, что на втором этапе соглашения Сектор Газа будет демилитаризован, а ХАМАС - разоружен.

"Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны", – подчеркнул израильский премьер.

Война в Газе: это стоит знать

На днях ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников. Речь как о живых, так и о погибших. Кроме того, там заявили о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, "основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на это заявление. Американский лидер сказал, что Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа для безопасного освобождения заложников. Он также считает, что ХАМАС готов к долгосрочному миру.

