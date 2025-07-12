Трамп требует доработать закон так, чтобы он сам мог решать, применять его или нет.

Работа над законопроектом о "костедробительных" санкциях против России в Конгрессе США активизировалась на фоне публичного недовольства Дональда Трампа российским диктатором. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам одного из собеседников издания, знакомого с позицией Трампа, текст законопроекта всё ещё требует доработки. В нынешнем виде документ не даёт президенту США достаточной гибкости в применении санкций без оглядки на позицию Конгресса. Сейчас Белый дом работает с авторами законопроекта над тем, чтобы дать Трампу больше свободы в применении этого закона после его утверждения американским парламентом.

Представитель сенатора Линдси Грэма, одного из двух авторов законопроекта, сообщил агентству Reuters, что документ, вероятно, начнут рассматривать не раньше 21 июля, поскольку сейчас у Конгресса есть более важные приоритеты. Однако уже в августе одна из палат Конгресса уйдет на каникулы, так что время на принятие закона будет "крайне ограничено".

Видео дня

Тем временем союзники США с нетерпением ждут понедельника, поскольку Трамп обещал сделать в этот день "большое заявление" по России, пишет Reuters. Однако их все еще терзают сомнения касательно того, отказался ли Трамп от попыток наладить хорошие отношения с Россией и насколько он действительно готов внедрять на практике законопроект Линдси Грэма.

Законопроект о санкциях против России

Как писал УНИАН, еще в марте сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь подготовили законопроект о новых жестких санкциях против России. Сам Грэм называл эти санкции "костедробительными", поскольку они потенциально могут полностью лишить Россию доходов от экспорта эннергоресурсов.

Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские энергоресурсы. Логика законопроекта состоит в том, что покупатели российской нефти и газаа предпочтут перейти на альтернативных поставщиков, что обойдется им гораздо меньшими издержками, чем полная потеря американского рынка сбыта.

Однако многие эксперты сомневаются, что американцы действительно примут законопроект в его изначальном виде, поскольку это может означать политико-экономическую конфронтацию с крупнейшими экономиками мира - ЕС, Китаем, Индией и Турцией.

Вас также могут заинтересовать новости: