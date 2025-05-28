Иван Ус считает заявления о 500% пошлин информационной кампанией.

Введение пошлин в 500% для стран, которые покупают московские энергоносители, выглядит нереалистичным.

Такое мнение высказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус, говорится в статье УНИАН.

Он считает, что американцы все же введут антироссийские санкции - но не сейчас и не в виде 500%-х пошлин.

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"Пошлины в 500% выглядят нереалистично. Их вряд ли введут, ведь это будут пошлины против Индии, Китая, Турции, Евросоюза. Вижу лишь 5% на то, что в таком варианте законопроект будет принят. Это, скорее, информационная кампания. Но она может получить продолжение", - считает Ус.

По его словам, индикатором относительно принятия будут сообщения о проработке деталей и условий, при которых законопроект начнет работать против третьих стран, и о возможности снизить ставки пошлины до более реалистичных - не 500%, а 50%, условно. Это и будет означать, что законопроект готовится к принятию.

Эксперт отмечает, что США понемногу движутся в верном направлении, но это будет выглядеть, вероятно, как "игра", когда Трамп будет говорить, что он против, а "это все сенаторы". Сенат, по его мнению, при молчаливой поддержке Трампа действительно сможет принять этот законопроект более чем 67 голосами, которые минимально необходимы для преодоления вето президента - Грэм заявляет уже о 82 голосах. То есть вопрос лишь в том, поставят ли его на голосование.

Но, по мнению Уса, главные сложности начнутся в Палате представителей, где будет труднее собрать 2/3 голосов - "но не невозможно".

"Ведь это будет составляющей таможенного давления на Китай с Индией, на ЕС и другие страны. То есть для конгрессменов это будет подаваться, вероятно, как элемент "тарифных войн", а не рычаг давления на Кремль", - отметил эксперт.

Санкции против России - последние новости

Американский сенатор Линдси Грэм предупредил, что Сенат готов ввести против Российской Федерации санкции, которые превратят ее в торговый остров. Его законопроект, в частности, предусматривает обложение 500% пошлинами любую страну, которая покупает московские энергоносители.

В Госдепе США намекнули, что президент может начать принимать меры против Российской Федерации.

Как пишет британская газета Financial Times, 27 мая пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс сказала журналистам, что Путин начинает чувствовать гнев американского лидера Дональда Трампа "из-за того, что сейчас происходит".

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