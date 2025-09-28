Ранее РФ традиционно поставляла в регион оружие советского образца, однако сейчас поставок почти нет.

Международные санкции против РФ, которые были введены после того, как страна-агрессор начала полномасштабное вторжение в наше государство, значительно ограничили ее геополитическое присутствие в Латинской Америке. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

"Инициатива, известная как "Доктрина Примакова", которая предусматривала расширение сотрудничества со странами региона, сейчас воплощается преимущественно через символические дипломатические жесты - обмен делегациями, студенческими программами и встречами на второстепенном уровне. Основными партнерами остаются Куба, Никарагуа и Венесуэла - государства с историческими связями с СССР", - отметили в сообщении.

Кроме того, из-за санкций между Россией и странами Латинской Америки значительно сократилось военно-техническое сотрудничество. По словам разведчиков, РФ традиционно поставляла в регион оружие советского образца, однако война в Украине истощила его запасы.

"За последние годы не зафиксировано никаких масштабных поставок. Зато ряд латиноамериканских стран рассматривает возможность модернизации или полной замены устаревших систем в сотрудничестве с США. На фоне ослабления российских позиций Иран и Китай активизировали свою деятельность в регионе. Иран наращивает объемы поставок вооружения, тогда как Китай расширяет научно-военное сотрудничество, укрепляя стратегические связи со странами Латинской Америки", - добавили в СВР.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее в The New York Times объяснили, почему санкции стоят России дорого. Как отметил бывший чиновник Министерства финансов администрации Байдена и архитектор ценового ограничения, доставлять нефть в Индию или Китай и создавать теневой флот - дорогое удовольствие.

Поэтому западные страны применяют еще больше санкций для борьбы с теневым флотом. В частности Европейский Союз включил в санкционный список более 500 судов такого флота.

Также The Economist ответил, помогают ли западные санкции "душить" экономику России. Министр финансов США Скотт Бессент считает, что жесткие санкции приведут к полному краху экономики РФ, из-за чего российский диктатор будет вынужден пойти на переговоры с Украиной.

В то же время издание подчеркнуло:

"И все же прогнозы о крахе неоднократно оказывались неверными. После непродолжительной рецессии 2022 года российская экономика в последующие два года процветала".

