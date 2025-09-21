Инцидент с МиГ-31 над Эстонией заставляет НАТО рассмотреть новые правила применения силы

НАТО готовится ужесточить правила применения силы после нового првокационного инцидента с участием РФ над Балтикой. В пятницу три российских МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии. По словам премьер-министра Кристен Михал, "им приказали отойти после сигнала, но они не ушли так быстро, как могли бы", пишет The Times.

Москва заявила, что это была "плановая миссия" в Калининград. Однако транспондеры самолетов были выключены, а на обращения эстонских диспетчеров пилоты не отвечали.

Дебаты внутри НАТО

Событие вызвало дискуссии о необходимости изменения правил ведения боевых действий. По словам маршала авиации Грега Бэгвелла, бывшего старшего командира RAF, "будет трудно определить это как враждебный акт - и Путин это знает". Он считает, что альянс должен провести границу между "враждебным актом" и "враждебным намерением".

Кристен Михал отметил, что итальянские F-35, которые базируются в Эстонии, были готовы сбить российские самолеты, если бы получили приказ. Он призвал военных руководителей НАТО обсудить изменение правил уже на следующей неделе.

Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман предостерег от эскалации:

"Не в наших интересах перерасти от этих рутинных российских провокаций к вооруженному столкновению... Более спокойные головы победили, они должны снова".

Впрочем, другие эксперты отмечают, что слишком мягкая реакция может подорвать доверие к альянсу. "Серая зона перестает быть серой, когда она становится черно-белой", - сказал Бегвелл, намекая на возможность сбивания российских самолетов в будущем.

Контекст и риски

Этот инцидент стал четвертым нарушением эстонского воздушного пространства российской авиацией с начала года. Он произошел на фоне операции НАТО "Восточный страж", в рамках которой страны Альянса усилили патрулирование над Восточной Европой.

Лидеры ЕС также призывают к более жесткой линии. Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, написала:

"Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны проявлять слабость".

Аналитики напоминают, что подобная ситуация уже случалась: в 2015 году Турция сбила российский бомбардировщик, который нарушил ее границу. Тогда один пилот погиб, но конфликт не перерос в масштабную эскалацию.

НАТО планирует рассмотреть изменения в правила применения силы на встрече командующих в Бельгии на этой неделе. Главным вопросом станет новое определение "враждебных намерений". В то же время, как отмечают дипломаты, многие члены альянса выступают за осторожность, особенно учитывая нежелание администрации Дональда Трампа идти на эскалацию.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Минобороны Эстонии показало на карте вторжение российских МиГ-31 в ее воздушное пространство. В частности на карте можно увидеть траекторию полета трех российских МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндло.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал вторжение российских самолетов "беспрецедентно дерзким". Кроме того, страна вызвала российского дипломата после такого нарушения своего воздушного пространства.

