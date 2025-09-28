Генсек НАТО заявил, что Путин не может достичь всего, чего он хочет, и он это понимает.

Кремлевский диктатор Владимир Путин осознает, что не может добиться всего, чего он хочет, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Также он отметил, что любой конфликт когда-то заканчивается, однако не всегда это происходит в ходе переговоров.

"Вторую мировую войну мы выиграли полностью. Холодную войну мы выиграли с Рейганом и Тэтчер. Украина [Война в Украине], скорее всего, закончится переговорами, но Зеленский должен быть уверен, что его страна будет защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня", - подчеркнул Рютте.

Также он добавил, что Россия остается экономикой, которая, в первую очередь, зависит от нефти. И именно поэтому оккупанты сейчас сталкиваются с проблемами, ведь Украина продолжает наносить удары по ключевым нефтеперерабатывающим заводам.

"На заправках образуются очереди. В США, если бы люди не смогли заправить машины, снова случился бы 1776 год [антиколониальное восстание]. В России пока справляются", - подчеркнул генсек НАТО.

Ранее УНИАН сообщал, что Рютте назвал главную проблему НАТО с российскими дронами. По его словам, она заключается именно в цене вооружения, используемого для их сбития. Также Рютте отметил, что НАТО учится у украинцев и быстро разрабатывает подобные технологии.

Кроме того, он недавно сделал жесткое заявление о российских самолетах в небе НАТО. Рютте считает целесообразным сбивать воздушные цели, которые появляются в небе над европейскими странами.

