Очевидцы говорят, что медики и полиция отреагировали мгновенно, но Кузьминов был мертвым.

28-летнего российского пилота вертолета Максима Кузьминова, который сбежал в Украину в августе, а затем переехал в Испанию, убили. В него пять раз выстрелили вблизи полицейского участка.

Как сообщает The Wall Street Journal, инцидент произошел в феврале в маленьком прибрежном городке Вильяхойоса, где он жил под фальшивым именем. Соседи, свидетели и местные власти рассказали изданию новые подробности побега пилота и его смерти 13 февраля.

Тело Кузьминова нашли менее чем в 150 метрах от полицейского участка. Полиция отреагировала мгновенно, но Кузьминов был уже мертв.

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"Когда я позвонил в экстренную службу, я уже знал, что мужчина мертв", - рассказал сосед Кузьминова.

Медики обнаружили в теле Кузьминова пять малокалиберных пуль, одна из которых попала прямо в сердце, что свидетельствует о меткости, с которой преступник убил Кузьминова. Личность подозреваемого еще не установлена, но следователи считают, что к убийству пилота причастен Кремль.

После сообщений о смерти Кузьминова глава внешней разведки Москвы Сергей Нарышкин прокомментировал судьбу российского пилота.

"Этот предатель и преступник стал моральным трупом в тот самый момент, когда планировал свое грязное и ужасное преступление", - сказал Нарышкин российскому государственному информационному агентству ТАСС примерно через неделю после смерти Кузьминова.

Героя Кузьминова убили в Испании

В 2023 году российский летчик Никита Кузьминов перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ вместе с экипажем в Украину. Он заявил, что не хочет участвовать в войне. В 2024 году стало известно, что тело Кузьминова нашли в Испании - его застрелили и переехали автомобилем. В Главном управлении разведки Минобороны Украины факт смерти россиянина подтвердили, отметив, что ему предлагали остаться в Украине.

Сообщалось, что пилота могли убить подосланные Кремлем профессиональные киллеры. В частности, у испанских спецслужб нет сомнений, что за убийством стоит "длинная рука Кремля". Москва придает огласке убийство дезертира специально, чтобы оно стало "примером для других". При этом, единственное сомнение экспертов заключается в том, кто провел операцию: Служба внешней разведки, Федеральная Служба безопасности или Служба военной разведки РФ.

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