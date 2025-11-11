В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских производителей нефти, что побудило некоторых покупателей в Азии заявить о сокращении закупок.

Морские поставки российской сырой нефти упали до самого низкого уровня за два месяца, что привело к снижению объёмов и снижению цен, что потенциально истощило военные ресурсы Кремля.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, страна отгружала 3,45 миллиона баррелей в сутки за четыре недели, закончившиеся 9 ноября, что примерно на 130 000 меньше, чем за тот же период по состоянию на 2 ноября.

Отмечается, что в прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских производителей нефти, что побудило некоторых покупателей в Азии заявить о сокращении закупок.

Видео дня

"Однако сложно сказать, какие именно сокращения закупок происходят на самом деле, поскольку танкеры до последнего момента не раскрывают, куда направляются", - пишет издание.

Важно, что сокращение поставок нефти из российских портов совпадает со снижением цен, что приводит к сокращению доходов, необходимых для финансирования полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 3 года и 8 месяцев назад. Это также совпадает с усилением украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре - от нефтеперерабатывающих заводов до нефтепроводов и морских терминалов.

"Но ничто из этого, похоже, не умаляет военных целей Владимира Путина, поскольку его войска продолжают бомбить украинские города, убивая мирных жителей и - как и в предыдущие годы - оставляя значительные районы страны без газа, отопления и электроэнергии по мере приближения зимы", - добавили журналисты.

Российская нефть - последние новости

Китайская нефтяная компания Yanchang Petroleum отказалась от покупки российской нефти в своем последнем тендере на поставки "черного золота" в период с декабря по середину февраля.

По словам одного из собеседников издания Reuters, эта компания является постоянным покупателем российской нефти. Она обычно покупает одну партию в месяц - как правило, экспортную смесь ESPO или Sokol с Дальнего Востока.

Вас также могут заинтересовать новости: