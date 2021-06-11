Перед акцией Павел Крисевич поделился своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

Российский акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По их данным, перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция.

Отмечается, что перед акцией Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

Известно, что выстрел, в результате которого активист получил ожог лица, он произвел из охолощенного пистолета Макарова. Сейчас парень доставлен в ОВД Китай-город.

Накануне в своем микроблоге в Twitter акционист написал: «А ты недолгая счастливая жизнь».

Как сообщает Федеральное агентство новостей России, в полицию сообщения о задержании акциониста пока не поступало, однако само по себе событие на площади было, поэтому правоохранители проводят проверку по факту сообщения в СМИ.

Мотивы поступка акциониста пока неизвестны. О деталях произошедшего также пока не сообщалось.

Кто такой Павел Крисевич:

В 2017 году Павел Крисевич стал победителем телевизионной олимпиады «Умники и умницы», поступив в МГИМО. Через год он забрал документы и ушёл в армию.

В августе прошлого года молодой петербуржец «повесился» с помощью троса на Троицком мосту в поддержку политзаключенных России и Белоруссии. После этого он провёл пять суток в изоляторе временного содержания.

Павел Крисевич известен также по перформансу в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста, а затем его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко